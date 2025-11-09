SLNA ngắt mạch tám trận không thắng ở V-League

Nghệ AnSLNA có trận thắng đầu tiên dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, sau khi hạ CLB TP HCM 2-1 ở vòng 11 V-League 2025-2026, tối 9/11.

Trước vòng 11, SLNA hòa bốn và thua bốn tại V-League. Trận thắng gần nhất là từ vòng 2 với tỷ số 2-1 trước Nam Định, vào ngày 23/8. Trong bốn trận gần nhất dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, đội hòa hai và thua hai. Hàng thủ được cải thiện khi chưa trận nào thủng lưới quá một bàn, nhưng hàng công cũng phung phí nhiều cơ hội.

Sau trận thua Ninh Bình 0-1 ở vòng trước, SLNA về sân Vinh tiếp đón CLB TP HCM, đang chơi ổn định hơn dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh và vừa ngược dòng hạ Hải Phòng 2-1. Dù vậy, SLNA kiểm soát thế trận và đã biết tận dụng cơ hội tốt hơn.

Tiền đạo SLNA Reon Moore (áo vàng giữa) ghi bàn ở phút 69, trong trận thắng CLB TP HCM 2-1 ở vòng 11 V-League 2025-2026, trên sân Vinh, Nghệ An ngày 9/11/2025. Ảnh: Xuân Thủy

Phút 28, đội trưởng Michael Olaha tổ chức tấn công từ giữa sân. Anh chọc khe cho Hồ Văn Cường phá bẫy việt vị ở biên phải, để chuyền thuận lợi cho Reon Moore. Ngoại binh sinh năm 1996 sút chân trái uy lực vào góc cao phải mở tỷ số. Sáu phút sau, Olaha dẫn bóng phản công rồi tỉa vào vòng cấm bên trái, nhưng Trần Mạnh Quỳnh không thắng được thủ môn Trần Minh Toàn ở thế đối mặt.

Đội khách tổn thất lực lượng ở phút 41 khi Trần Minh Toàn chấn thương phải nhường chỗ cho Trần Văn Công. Đến phút bù thứ nhất, đội thót tim khi trọng tài không thổi phạt đền khi Nguyễn Thành Vinh truy cản Hồ Văn Cường trong vòng cấm.

Tấn công mờ nhạt nhưng đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh lại có bàn gỡ ở phút bù thứ ba. Nhận bóng từ biên phải, Ngô Tùng Quốc khống chế gọn gàng và lừa qua Lê Văn Thành lẫn Nguyễn Quang Vinh, trước khi sút vào góc thấp trái ghi bàn.

Hậu vệ CLB TP HCM Ngô Tùng Quốc mừng bàn gỡ 1-1 trước SLNA ở phút bù thứ ba hiệp một. Ảnh: Xuân Thủy

Sang hiệp hai, SLNA vẫn chơi có nét hơn, và cũng là đội tận dụng cơ hội ngon ăn nhất để giành chiến thắng. Phút 69, chủ nhà ném biên cánh trái cho Olaha móc bóng trước vòng cấm. Reon Moore tâng bóng nối tinh tế qua một cầu thủ, trước khi vô-lên chân phải vào góc phải hoàn tất cú đúp.

Ngắt mạch không thắng tám trận liền, SLNA tạm vươn lên thứ chín V-League với 10 điểm, kém CLB TP HCm một điểm và hơn đội cuối bảng Đà Nẵng ba điểm.

Ở trận cùng giờ, Đà Nẵng thua Hải Phòng 1-3 trên sân Lạch Tray. Bùi Tiến Dụng, Joel Tagueu và Imoh Friday lập công cho chủ nhà, trước khi Milan Makaric gỡ bàn ở phút 89.

Sau khi sảy chân trước CLB TP HCM ở vòng trước, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lấy lại phong độ để có chiến thắng thứ tư trong năm trận gần nhất. Hải Phòng đang đứng thứ ba với 20 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình bốn điểm, trước khi V-League tạm nghỉ nhường chỗ cho đợt tập trung dài ngày của ĐTQG và U23 Việt Nam.

Đội hình xuất phát

SLNA: Cao Văn Bình, Lê Văn Thành, Hồ Văn Cường, Mai Hoàng, Trần Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Trần Nam Hải, Phan Bá Quyền, Hồ Khắc Ngọc, Michael Olaha, Reon Moore

CLB TP HCM: Trần Minh Toàn, Ngô Tùng Quốc, Võ Minh Trọng, Trần Đình Khương, Milos Zlatkovic, Thành Kiên, Thành Nhân, Lê Minh Bình, Hugo Miguel, Ugochukwu Oduenyi, Nguyễn Trần Việt Cường.

Hiếu Lương