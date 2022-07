SLNA - Hải Phòng: Cuộc chiến đỉnh bảng V-League

Với khoảng cách chỉ một điểm và nhiều duyên nợ trong quá khứ, trận cầu giữa SLNA và Hải Phòng ở vòng 9 hôm nay hứa hẹn rất kịch tính.

SLNA, trong vai kẻ thách thức, có lợi thế sân nhà ở cuộc so tài với đầu bảng Hải Phòng. Với việc khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm, và SLNA đá ít hơn một trận, thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng có lý do để "bùng cháy" trận này.

SLNA sẽ chào đón sự trở lại của thủ thành số một Văn Hoàng, còn Hải Phòng mất tiền đạo chủ lực Rimario do án treo giò.

Trước vòng này, HAGL chào đón bộ đôi ngoại binh- tiền đạo Paulo Henrique và trung vệ An Sae Hee. Henrique sẽ là mũi tấn công mới, bổ sung trong trường hợp Washington Brandao mờ nhạt. An Sae Hee thì được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống do Kim Dong Su để lại.

Sự xuất hiện của An Sae Hee khiến HLV Kiatisuk trải qua một cơn đau đầu khi Lê Văn Sơn đang chơi tốt ở vị trí trung vệ lệch phải, trong hàng thủ ba người của HAGL. Tuy nhiên, với việc Văn Thanh vắng mặt do thẻ phạt, Văn Sơn có thể được trả lại cánh phải để nhường chỗ cho An Sae Hee đá trận ra mắt.

Hà Tĩnh - Hà Nội: 18h Chủ Nhật, 24/7

Ngoại trừ thất bại 0-1 trên sân đội bóng láng giềng SLNA ở vòng bảy, Hà Tĩnh đang hồi sinh mạnh mẽ với ba chiến thắng trước TP HCM, Bình Dương và Viettel. Chuỗi phong độ đó giúp họ, từ vị trí chót bảng, nhảy lên thứ sáu với chỉ ba điểm kém hơn hai đội đầu bảng.

Sau cú trượt chân trên sân Đà Nẵng, Hà Nội chứng tỏ sức mạnh của đội ứng viên vô địch khi liên tiếp đánh bại Hải Phòng và Sài Gòn trên sân nhà. Tuy nhiên, bản lĩnh của đoàn quân do HLV Chun Jae Ho dẫn dắt vẫn bị đặt dấu hỏi, nhất là khi họ xa nhà. Hai trận sân khách gần nhất, Hà Nội không thắng.

Xét về lực lượng, đội khách có phần nhỉnh hơn. Họ chỉ thiếu tiền vệ Vũ Minh Tuấn và vừa bổ sung tiền đạo ngoại binh Tonci Mujan - cựu tuyển thủ U19 Croatia. Đây sẽ là trận đấu giàu ý nghĩa với nhóm cầu thủ trẻ Hà Nội như Tuấn Hải, Văn Vĩ, Việt Anh hay Xuân Tú, khi họ tái ngộ đội bóng đã nâng tầm sự nghiệp của mình.

Trong khi đó, đội hình Hà Tĩnh không có chiều sâu như đối thủ. Mặt khác, họ chịu những tổn thất khi một số trụ cột dính chấn thương, trong đó nổi bật là trường hợp của tiền vệ Văn Công. Đội chủ nhà cũng vừa chào đón hai tân binh là cầu thủ Brazil Machado và cựu tiền vệ U19 Việt Nam Trọng Đại.

Sài Gòn - Nam Định: 19h15 Chủ Nhật, 24/7

Sài Gòn là đội duy nhất chưa thắng tại V-League 2022. Không bất ngờ khi thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đứng chót bảng với chỉ ba điểm sau bảy trận. Tiếp Nam Định, đội đang cùng TP HCM đứng áp chót, sẽ là cơ hội để Sài Gòn tìm chiến thắng đầu tiên.

Tuy nhiên, tinh thần của Nam Định đang lên cao sau khi giành chiến thắng đầu tiên. Họ đả bại Viettel 1-0 vòng trước. Nếu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ trút bỏ thêm áp lực, tạo bước đà cho những vòng tiếp theo. Một chiến thắng cho Nam Định sẽ càng ép Sài Gòn vào thế phải đua tranh với đội bóng cùng thành phố TP HCM để tránh vị trí bét bảng.

Không chỉ gặp khủng hoảng, Sài Gòn còn thiệt thòi khi mất ngoại binh Andre Vieira vì án treo giò. Về phần Nam Định, Xuân Tân là trường hợp vắng mặt duy nhất. Nhưng đây là vị trí đội khách có nhân sự thay thế hợp lý.



Kết quả đối đầu giữa hai đội gần đây khá cân bằng. Sài Gòn nhỉnh hơn một chút với bốn thắng, ba hòa và ba thua. Người đang chịu áp lực lớn nhất có lẽ là HLV Phùng Thanh Phương. Bởi nếu Sài Gòn tiếp tục không thắng, ông có thể phải trả giá bằng chiếc ghế của mình.

Viettel - TP HCM: 19h15 Chủ Nhật, 24/7

Khởi đầu mùa giải không tệ với hai chiến thắng và trận hòa trên sân HAGL, nhưng màn trình diễn của Viettel những vòng gần đây gây thất vọng. Ngoại trừ trận thắng trên sân Hải Phòng, họ thua hai đội nhóm dưới Hà Tĩnh và Nam Định. Những lần đánh rơi điểm này phản ánh sự bất ổn, nhiều khả năng ở băng ghế huấn luyện khi ông Bae Ji-won thay người tiền nhiệm Trương Việt Hoàng chưa lâu.

So với Viettel, cuộc khủng hoảng của TP HCM còn tồi tệ hơn. Họ đã nhận ba thất bại liên tiếp trước SLNA, HAGL và Hà Tĩnh. Hai thất bại liên tiếp trên sân nhà là điều khó chấp nhận với người hâm mộ CLB này. Trên bảng điểm, TP HCM chỉ còn đứng trên đội láng giềng Sài Gòn.