SLNA hạ Nam Định dù mất oan bàn thắng

Nghệ AnBị trọng tài từ chối một bàn hợp lệ, nhưng SLNA vẫn thắng ngược ĐKVĐ Nam Định 2-1 vòng 2 V-League 2025-2026, tối 23/8.

Phút 47, tiền vệ Khắc Ngọc đột phá dũng mãnh vào vòng cấm Nam Định rồi căng ngang cho Olaha. Tiền đạo chủ nhà khống chế bóng bằng ngực rồi sút tung lưới Nguyên Mạnh. Các cầu thủ đội khách thất vọng và không phản ứng gì. Nhưng trọng tài Trần Ngọc Ánh thổi còi, phạt Olaha lỗi không chế bóng bằng tay, và không công nhận bàn thắng.

Đây là trận duy nhất không áp dụng công nghệ VAR ở vòng 2 V-League mùa này. Do đó, bất chấp sự giải thích và phản ứng quyết liệt từ phía cầu thủ chủ nhà, bàn thắng hợp lệ vẫn bị trọng tài từ chối.

SLNA (áo vàng) chơi tốt hơn khi thắng Nam Định 2-1 ở vòng 2 V-League 2025-2026, tối 23/8. Ảnh: Xuân Thủy

Trước tình huống tranh cãi này, hai đội đang hòa 1-1. Lâm Ti Phông mở tỷ số cho Nam Định ở phút thứ 9, với pha solo vặn sườn hai cầu thủ SLNA rồi sút vào góc thượng ghi bàn đầu tiên mùa giải.

Đến phút 41, SLNA phản công nhanh, thủ môn Trần Nguyên Mạnh đoán sai tốc độ bóng, anh tính băng ra phá bóng nhưng sau đó chạy ngược về khung thành bỏ trống. Tận dụng thời cơ, tiền đạo Ngô Văn Lương sút xa, gỡ hòa 1-1. Trước đó, Khắc Ngọc cũng sút xa nhưng bị xà ngang từ chối.

Mất Xuân Sơn và Văn Toàn, nên Nam Định bế tắc trên hàng công. Hai ngoại binh Brener, Romulo chơi mờ nhạt. Các vệ tinh như Văn Vĩ, Lý Công Hoàng Anh cũng không hỗ trợ nhiều cho đồng đội. Lối đá bế tắc, không giúp đội khách có cơ hội thử tài thủ môn Cao Văn Bình. Cơ hội tốt nhất trong hiệp hai mà họ tạo được là cú đánh đầu của tiền đạo Kyle Hudlin cao 2,06 m ở phút 55, nhưng thủ môn chủ nhà phản xạ đẩy bóng ra ngoài.

Tiền đạo Reon More bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho SLNA trước Nam Định vòng 2 V-League 2025-2026, tối 23/8. Ảnh: Xuân Thủy

Trong khi đó, SLNA không buông xuôi sau bàn thắng bị từ chối. Họ vùng lên mạnh mẽ, tạo nhiều áp lực và được đền đáp ở phút 81. Từ tấn công vào trung lộ, Olaha làm tường đánh đầu cho Reon More để tiền đạo vừa vào sân này sút vô lê căng, tung lưới đội khách ấn định chiến thắng 2-1 cho chủ nhà.

Sau trận đấu, Olaha vẫn tiến về trọng tài để phân trần pha đỡ bóng bằng ngực rồi ghi bàn chứ không phải bằng tay. Tổ trọng tài chỉ biết cười.

Đức Đồng