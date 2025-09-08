Slabstone trưng bày giải pháp đá nung kết tại triển lãm A80

Slabstone - thương hiệu đá nung kết của Công ty Trung Đô mang đến không gian trưng bày nhiều sản phẩm tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, ngày 28/8-5/9.

Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và tổ chức tiêu biểu. Slabstone mang đến không gian trưng bày với chủ đề "Red Lines of Innovation - Khởi lửa tiên phong".

Khu trưng bày của đơn vị được thiết kế với tông màu đỏ, mô phỏng sức mạnh gắn kết của vật liệu đồng thời thể hiện khát vọng đổi mới của doanh nghiệp xứ Nghệ. "Với Slabstone, chúng tôi không chỉ giới thiệu một dòng vật liệu xây dựng mới, mà còn muốn truyền tải tinh thần khởi lửa tiên phong - tinh thần của Trung Đô, của xứ Nghệ và người Việt Nam trong thời đại đổi mới", kiến trúc sư Nguyễn Việt Anh, phụ trách bộ phận thiết kế của Slabstone nói.

Không gian gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Slabstone

Slabstone là dòng sản phẩm ra đời năm 2022, phát triển từ hơn 50 năm kinh nghiệm sản xuất vật liệu xây dựng của Trung Đô. Đây là đá nung kết khổ lớn được sản xuất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ Continua+ của tập đoàn Sacmi (Italy). Sản phẩm có khả năng chống thấm, chống nước, chịu nhiệt và thân thiện môi trường. Theo doanh nghiệp, vật liệu đáp ứng xu hướng bền vững của ngành xây dựng. Các dòng sản phẩm hiện được ứng dụng trong kiến trúc, nội thất cao cấp: từ mặt bàn bếp, phòng tắm, vách ốp tường cho đến các công trình quy mô lớn.

Đơn vị cho biết việc tham gia triển lãm thành tựu đất nước là cơ hội để giới thiệu vật liệu xây dựng do doanh nghiệp Việt sản xuất. Đây đồng thời là dịp để khẳng định khả năng tự chủ công nghệ. "Chúng tôi hướng tới mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế trong bối cảnh ngành vật liệu trong nước ngày càng hội nhập sâu rộng", vị đại diện nói.

Không gian giới thiệu vật liệu của Slabstone. Ảnh: Slabstone

Slabstone hiện đã có hơn 20 showroom toàn quốc và đang mở rộng ra các thị trường xuất khẩu như Hàn Quốc, Austalia và Bắc Mỹ. Đây là thương hiệu chiến lược của Công ty Cổ phần Trung Đô, doanh nghiệp có hơn 66 năm kinh nghiệm trong sản xuất vật liệu xây dựng. Với hệ sinh thái gồm gạch xây, gạch ốp lát, đá nung kết và đầu tư công nghiệp, Trung Đô định hướng trở thành đơn vị tiên phong về vật liệu công nghệ cao tại Việt Nam.

Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Triển lãm được chia thành ba phân khu chính gồm: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân: Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A).

Hoài Phương