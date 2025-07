SkyZen phát triển căn hộ cho người trẻ

Phân khu cao cấp tại dự án Picity Sky Park được thiết kế theo hướng tối giản, công năng linh hoạt, tích hợp công nghệ và tiện ích dành cho người trẻ thành thị.

Tọa lạc ngay đại lộ Phạm Văn Đồng (TP HCM), SkyZen (tên khác Khu chung cư cao tầng Kim Sơn) là phân khu cao cấp nhất trong khu đô thị Picity Sky Park, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, độc thân hoặc gia đình nhỏ có thu nhập ổn định, đang tìm kiếm không gian sống theo phong cách cá nhân. Chủ đầu tư cho biết, giới trẻ hiện đại, người có thu nhập ổn định hiện nay không còn xem diện tích hay vị trí là ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, nhóm này muốn không gian sống nhiều trải nghiệm, phản ánh cá tính và tạo cảm hứng.

Người trẻ tìm hiểu căn hộ SkyZen. Ảnh: Pigroup

Căn hộ tại SkyZen được thiết kế theo hướng tối giản, đa dạng loại hình như studio, officetel hoặc 2 phòng ngủ với diện tích khoảng 50 m2. Tất cả đều tối ưu công năng, đảm bảo tính thẩm mỹ và tính linh hoạt để vừa sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi trong cùng không gian.

Nội thất bàn giao từ đầu với loạt thương hiệu quốc tế như thiết bị bếp Bosch, phụ kiện Hafele, thang máy Otis. Việc đầu tư sẵn thiết bị cao cấp giúp cư dân giảm chi phí hoàn thiện, đảm bảo chất lượng sử dụng và thẩm mỹ đồng bộ.

Thiết kế căn hộ studio. Ảnh: Pigroup

SkyZen tích hợp nền tảng vận hành thông minh ứng dụng IoT và AI. Hệ thống nhà thông minh giúp cư dân điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, an ninh và các thiết bị gia dụng từ xa thông qua bộ điều khiển trung tâm. Hệ thống camera AI giám sát 24/7, kiểm soát an ninh bằng nhận diện khuôn mặt (Face ID), cùng nền tảng quản lý thông minh độc quyền "Pi Care" tạo ra cầu nối giữa cư dân và ban quản lý, đảm bảo an ninh và sự thuận tiện trong sinh hoạt.

Ngoài thiết kế, tiện ích nội khu là điểm nổi bật tại phân khu. Hồ bơi muối khoáng trên cao, phòng gym Technogym, khu yoga và pilates, sân golf 3D, khu chiếu phim ngoài trời, phòng karaoke, phòng tiệc, khu vui chơi tương tác trẻ em... đều nằm trong không gian dành riêng cho cư dân. Theo chủ đầu tư, các tiện ích này thường chỉ xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng cao cấp hoặc dự án đô thị kiểu mẫu tại Hàn Quốc, Singapore.

Hồ bơi muối khoáng trên cao. Ảnh: Pigroup

SkyZen phát triển với số lượng giới hạn 650 căn. Vị trí gần tuyến đường kết nối các quận trung tâm và cửa ngõ TP.HCM giúp gia tăng tính thanh khoản và tiềm năng đầu tư lâu dài.

Hoài Phương