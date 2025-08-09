SkyNext - đơn vị thiết kế khu vui chơi sáng tạo

SkyNext mang đến giải pháp thiết kế khu vui chơi sáng tạo, kết hợp giáo dục – trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu gắn kết gia đình và phát triển toàn diện cho trẻ.

Đại diện Công ty Cổ phần Phát triển thương hiệu Phan Gia (SkyNext) cho biết, khu vui chơi trước đây chỉ đóng vai trò phụ trợ trong trung tâm thương mại hoặc quán ăn. Nay, nhu cầu gắn kết gia đình và phát triển toàn diện cho trẻ khiến khu vui chơi trở thành yếu tố trọng tâm trong chiến lược đầu tư của nhiều doanh nghiệp bất động sản, thương mại và giáo dục. Một số trung tâm thương mại đã dành tới 20% diện tích cho hoạt động giải trí. Năm 2025, một thương hiệu quen thuộc đã đầu tư mở mới hàng chục điểm trên toàn quốc, cho thấy tiềm năng lớn của ngành giải trí trẻ em.

Khu vui chơi Jolion - tổ hợp vui chơi do SkyNext Thiết kế và bàn giao vận hành. Ảnh: SkyNext

Nắm bắt nhu cầu phát triển toàn diện cho trẻ và xu hướng đầu tư vào không gian vui chơi, SkyNext đã phát triển mô hình thiết kế khu vui chơi theo định hướng giáo dục – trải nghiệm. Công ty sở hữu đội ngũ thiết kế, thi công và chuyên gia giáo dục, không chỉ tạo ra các mô hình đẹp mắt mà còn xây dựng không gian tương tác phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Điểm khác biệt của SkyNext nằm ở khả năng tích hợp nhiều yếu tố trong cùng một không gian vui chơi. Đó là sự kết hợp giữa nội dung giáo dục và khám phá, vật liệu an toàn - thân thiện với trẻ nhỏ, cùng phong cách thiết kế thẩm mỹ cao. Đơn vị ứng dụng công nghệ tạo hình 3D điêu khắc bằng robot, trọn gói thiết kế, thi công và trực tiếp nhập khẩu đồ chơi, đảm bảo chất lượng đồng bộ. Bên cạnh đó, đội ngũ của công ty còn có kinh nghiệm thực tế trong vận hành chuỗi khu vui chơi giáo trí, giúp tối ưu hiệu quả hoạt động cho chủ đầu tư và trải nghiệm cho khách hàng sử dụng.

Khu vui chơi Labubu Kids cafe được thiết kế thi công bởi SkyNext. Ảnh: SkyNext

Theo chia sẻ từ đại diện chuỗi khu vui chơi do SkyNext vận hành, doanh thu của mô hình "kids café" đến từ nhiều nguồn: vé vào cửa, các hoạt động giáo dục như phòng nghệ thuật, khu học STEAM, lớp kỹ năng sống; dịch vụ ăn uống và bán lẻ sản phẩm như đồ chơi, đồ dùng học tập, quà lưu niệm. Ngoài ra, mô hình còn khai thác hợp tác tài trợ từ các nhãn hàng dành cho trẻ em, tổ chức sự kiện, sinh nhật, workshop; cho thuê không gian và hợp tác với các đơn vị giáo dục tổ chức lớp học, ngoại khóa, quảng cáo hoặc trưng bày sản phẩm phù hợp.

Tuy nhiên, mô hình này cũng đối mặt với nhiều rủi ro như áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, tính mùa vụ rõ rệt và yêu cầu thu hồi vốn nhanh để liên tục đổi mới mô hình vui chơi nhằm giữ chân khách hàng.

"Với SkyNext, mỗi không gian khu vui chơi đều là một câu chuyện và mỗi dự án thành công là thêm hàng chục nghìn nụ cười trẻ thơ được thắp sáng. Đó là giá trị bền vững nhất trong ngành kinh doanh trải nghiệm hiện đại", đại diện đơn vị cho biết

Mô hình "kids café" hiện đại kết nối cả gia đình do SkyNext thiết kế. Ảnh: SkyNext

Công ty Cổ phần Phát triển thương hiệu Phan Gia (SkyNext) thành lập từ năm 2010 tại TP HCM. Đây là đơn vị thiết kế, thi công, đồng thời vận hành chuỗi khu vui chơi trẻ em theo định hướng giáo dục - trải nghiệm. Với hơn 15 năm hoạt động, SkyNext đã hợp tác cùng nhiều thương hiệu lớn, trung tâm thương mại và cơ sở giáo dục trên toàn quốc để kiến tạo những không gian vui chơi sáng tạo, an toàn và hỗ trợ trẻ phát triển kỹ năng, tư duy cũng như cảm xúc theo từng lứa tuổi.

(Nguồn: SkyNext)