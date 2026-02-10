Sky Realty thành đại lý phân phối dự án The Residences at Arbora

IFF Holdings hợp tác Sky Realty phân phối The Residences at Arbora tại Đà Nẵng, tổ hợp gồm khu nghỉ dưỡng, dinh thự và Sky Villas, tích hợp đa tiện ích.

Lễ công bố ký hợp tác chiến lược diễn ra ngày 3/2 tại Hà Nội. Theo thỏa thuận, Công ty cổ phần Bất động sản Bầu Trời Việt Nam (Sky Realty) trở thành tổng đại lý phân phối độc quyền dự án The Residences at Arbora, a Luxury Collection Resort & Spa, Danang. Dự án là khu bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) đầu tiên của thương hiệu The Luxury Collection tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đơn vị phát triển ký hợp tác Sky Realty. Ảnh: IFF Holdings

Theo đại diện chủ đầu tư, sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp toàn cầu ghi nhận những thay đổi trong nhu cầu của nhóm khách hàng có tài sản lớn. Theo Báo cáo thịnh Vượng 2025 của Knight Frank, thế hệ thượng lưu mới có xu hướng chuyển dịch từ sở hữu vật chất sang sở hữu trải nghiệm. Riêng với những người có thu nhập trên 1 triệu USD, điều họ coi trọng nhất là sức khỏe và một cuộc sống an lành (wellness living).

Với Đà Nẵng, địa phương tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ môi trường sống và vai trò là điểm đến du lịch, sự kiện trong khu vực. Trên cơ sở này, IFF Holdings cho biết việc giới thiệu The Residences at Arbora nhằm đón đầu nhu cầu về không gian sống kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Hợp tác với Sky Realty được xem là bước triển khai quan trọng trong chiến lược tiếp cận thị trường.

Theo doanh nghiệp, sự hợp tác được thiết lập dựa trên định hướng chung về phát triển các sản phẩm bất động sản chú trọng yếu tố văn hóa và tính bền vững. IFF Holdings lựa chọn Sky Realty nhờ kinh nghiệm trong phân phối bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, khả năng tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu. Với vai trò tổng đại lý, Sky Realty phụ trách hoạt động giới thiệu dự án ra thị trường.

The Residences at Arbora tọa lạc trên cung đường biển Thanh Niên, khu vực kết nối giữa trung tâm Đà Nẵng và Hội An. Dự án quy hoạch trên diện tích khoảng 8 ha với hai hợp phần chính gồm khu nghỉ dưỡng và khu dinh thự, căn hộ hàng hiệu.

Khu nghỉ dưỡng dự kiến có 220 phòng khách sạn và 12 biệt thự nghỉ dưỡng, được định hướng như điểm đến gắn với các hoạt động văn hóa và nghệ thuật. Liền kề là khu dinh thự và Sky Villas với quy mô 63 dinh thự và 74 căn. Mỗi căn được thiết kế kèm thang máy và hồ bơi riêng nhằm tăng tính chủ động trong sử dụng không gian. Tiện ích tại Khu Dinh thự Hàng hiệu được thiết kế xoay quanh khái niệm "generational wellness" - chăm sóc sức khỏe liên thế hệ tại dự án The Residences at Arbora.

Phối cảnh dự án. Ảnh: IFF Holdings

Hệ tiện ích tại khu nhà ở được xây dựng theo định hướng chăm sóc sức khỏe cho nhiều thế hệ. Các hạng mục gồm rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng, phòng gym và khu spa với các liệu trình chuyên sâu, góp phần tạo môi trường sinh hoạt và nghỉ ngơi cân bằng, tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên.

Dự án được quản lý và vận hành bởi thương hiệu The Luxury Collection thuộc Marriott International. Đồng thời, mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động được triển khai thông qua hợp tác với Tập đoàn chăm sóc sức khỏe Thonburi Healthcare Group, nhằm bổ sung các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe cho cư dân.

Đại diện IFF Holdings nhận định thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn chú trọng nhiều hơn đến giá trị sử dụng và trải nghiệm sống. Doanh nghiệp kỳ vọng việc hợp tác với Sky Realty giúp dự án tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu. Trong khi đó, đại diện Sky Realty cho rằng dự án phù hợp với định hướng phát triển của đơn vị trong phân khúc bất động sản có thương hiệu và hướng đến giá trị lâu dài. Dự án hội tụ những giá trị mà đơn vị theo đuổi: chuẩn mực quốc tế, trải nghiệm wellness và giá trị bền vững cho nhiều thế hệ.

Hoàng Đan