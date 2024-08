Skoda tung ưu đãi cho Karoq, giá từ 889 triệu đồng

Mẫu SUV cỡ C của Skoda được giảm tiền mặt đến 110 triệu đồng, tặng gói nâng cấp chính hãng nhập khẩu từ châu Âu, áp dụng trong tháng 8.

Đại diện Skoda Việt Nam cho biết, chương trình ưu đãi cho mẫu SUV cỡ C Karoq được hãng áp dụng trong tháng này, dành cho hai phiên bản Style và Ambition. Cụ thể, khách mua Karoq phiên bản Style nhận mức giảm 80 triệu đồng. Mức giảm 110 triệu đồng áp dụng cho Karoq phiên bản Ambition.

Skoda Karoq tại Việt Nam. Ảnh: Skoda Việt Nam

Ngoài ưu đãi về tiền mặt, khách mua sẽ nhận thêm gói nâng cấp chính hãng nhập khẩu từ châu Âu bao gồm các phụ kiện và bộ vành tùy chọn kích thước 17 hoặc 18 inch. Mẫu SUV cỡ C Karoq được hãng bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, ưu đãi 1 năm bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Bộ vành thiết kế đa chấu trên Skoda Karoq. Ảnh: Skoda Việt Nam

Điểm nhấn của Skoda Karoq trong phân khúc là động cơ 1.4 tăng áp TSI, cho công suất 147 mã lực và sức kéo 250 Nm ở dải vòng tua 1.500 – 3.500 vòng/ phút. Hộp số tự động 8 cấp. Mẫu SUV cỡ C đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP, phát triển trên nền tảng khung gầm MQB, chung với các dòng xe của Audi hay Porsche. Ngoài ra, xe có 7 túi khí và nhiều công nghệ an toàn.

Skoda Karoq có cấu hình 5 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ hai có khả năng điều chỉnh linh hoạt, giúp tăng thể tích khoang chứa đồ hơn 1.000 lít. Thiết kế "Simple Clever" của Skoda thể hiện qua những chi tiết thông minh, tiện dụng như hộc đựng ô tích hợp, móc treo túi xách, khay đựng rác mini...

Hệ thống túi khí trên Skoda Karoq. Ảnh: Skoda Việt Nam

Xe bán ra tại Việt Nam với hai phiên bản Ambition và Style, giá lần lượt 999 triệu đồng và 1,089 tỷ đồng.

Tuấn Vũ