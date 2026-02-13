Skoda tiếp nối hành trình khám phá tại Việt Nam









Được thành lập từ năm 1895, Skoda là thương hiệu ôtô lâu đời đến từ Czech, thuộc tập đoàn ôtô hàng đầu thế giới là Volkswagen. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện tự hào về lịch sử của thương hiệu, tại Việt Nam, Skoda cho biết hãng tập trung trả lời bài toán thực tế, làm thế nào để mang những sản phẩm thực sự phù hợp nhu cầu di chuyển, thói quen sử dụng xe của người Việt. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2023 thông qua hợp tác Tập đoàn Thành Công (TC Group), Skoda tập trung xây dựng nền tảng bền vững thông qua nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, đầu tư mở rộng hệ thống vận hành và từng bước đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Với cách tiếp cận này, Skoda cùng Tập đoàn Thành Công thể hiện cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam và hướng đến mở rộng quy mô tại khu vực Đông Nam Á.

Skoda trong vai trò dẫn dắt việc mở rộng thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Skoda

Theo hãng, Việt Nam là thị trường tiềm năng nhờ quy mô dân số hơn 100 triệu người, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và tỷ lệ sở hữu ôtô còn thấp. Đồng thời, văn hóa sử dụng xe cũng đang thay đổi từ tâm lý giữ gìn, bảo quản sang coi chiếc xe là một phần của đời sống thường nhật. "Skoda nhìn nhận Việt Nam không chỉ là một thị trường tiêu thụ, mà còn là nền tảng cho tham vọng phát triển tại khu vực Đông Nam Á", đại diện hãng nói. Nhà máy lắp ráp ôtô Skoda tại Quảng Ninh do đối tác TC Group đầu tư để phục vụ nhu cầu trong nước, đồng thời tạo dư địa cho các kế hoạch mở rộng trong tương lai. Theo hãng này, nền tảng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Czech, cùng đối tác địa phương là Thành Công – Tập đoàn công nghiệp ôtô hàng đầu trong nước, là những lợi thế quan trọng giúp thương hiệu đẩy nhanh quá trình tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng địa phương.

Skoda Kushaq – mẫu SUV linh hoạt cho sử dụng hằng ngày và Skoda Slavia – mẫu sedan phong cách châu Âu, cả hai đều được lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Skoda

Theo hãng, danh mục sản phẩm của Skoda tại Việt Nam được phát triển theo các nhu cầu sử dụng phổ biến như xe di chuyển tại đô thị, phục vụ gia đình hay phù hợp những chuyến đi dài. Dải sản phẩm của thương hiệu này khởi đầu với các mẫu nhập khẩu nguyên chiếc là Kodiaq và Karoq, được người dùng đánh giá cao về chất lượng và trải nghiệm. Trong mục tiêu từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa, Kushaq và Slavia được lắp ráp trong nước, ra mắt năm 2025 dần đóng vai trò dẫn dắt trong dải sản phẩm tại Việt Nam. Theo hãng này, việc triển khai sản xuất nội địa giúp thương hiệu linh hoạt hơn trong cấu hình và giá bán, phù hợp thị trường coi trọng tính thực dụng và dịch vụ hậu mãi.

Skoda Kodiaq và Skoda Karoq là 2 mẫu SUV nhập khẩu từ châu Âu. Ảnh: Skoda

Skoda Kushaq được định vị ở phân khúc SUV hạng B, hướng đến sự linh hoạt trong sử dụng hằng ngày, với hai phiên bản Ambition và Style đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển đô thị và gia đình. Bên cạnh đó, Slavia là mẫu sedan hạng B, kết hợp ngôn ngữ thiết kế châu Âu, tính thực dụng, cùng ba phiên bản tùy chọn cho người dùng. "Cả hai mẫu xe phản ánh nỗ lực của Skoda trong việc đưa những sản phẩm có chất lượng và trải nghiệm châu Âu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam", đại diện hãng nói. Trong những ngày cuối năm 2025, Skoda cũng giới thiệu mẫu xe hiệu năng cao Octavia RS tại Việt Nam, tiếp tục mở rộng dải sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Sau giai đoạn xây nền tảng, Skoda triển khai chiến dịch "Ghi dấu mỗi hành trình", xoay quanh góc nhìn quen thuộc của người dùng Việt Nam: xu hướng giữ xe sạch, mới, hạn chế trầy xước.

Chiến dịch này đặt lại góc nhìn bằng cách định nghĩa lại giá trị của chiếc xe. Trong câu chuyện Skoda kể, những dấu vết trên xe không được xem là sai sót trong quá trình sử dụng, mà là dấu ấn của trải nghiệm. Đó có thể là lốp lấm bùn sau một chuyến đi cuối tuần, vết trầy khi len qua những con hẻm nhỏ, hay lớp bụi còn sót lại sau hành trình dài.

Skoda Kodiaq và Skoda Kushaq trên quảng cáo ngoài trời (OOH) tại TP HCM. Ảnh: Skoda