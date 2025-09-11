Skoda Slavia ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 468 triệu đồng

Hà NộiTân binh phân khúc xe gầm thấp cỡ B, lắp động cơ 1.0 tăng áp, tùy chọn số sàn đến tự động, bản cao nhất giá 568 triệu đồng.

Thương hiệu xe hơi Cộng hòa Czech Skoda ra mắt Slavia tại thị trường Việt Nam ngày 11/9. Slavia là tân binh phân khúc xe gầm thấp cỡ B và được lắp ráp tại Nhà máy Skoda ở Quảng Ninh cùng với Kushaq (crossover cỡ B).

Skoda Slavia ra mắt thị trường VIệt Nam ngày 11/9. Ảnh: Lương Dũng

Slavia sử dụng chung nền tảng MQB A0 IN với người anh em Kushaq. Tại Việt Nam, tân binh Slavia bán ba phiên bản, gồm Active giá 468 triệu đồng, Ambition giá 528 triệu đồng và Style giá 568 triệu đồng.

Skoda Slavia có kích thước dài x rộng x cao là 4.541 x 1.752 x 1.507 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm. Những thông số này tương đương các mẫu thuần cỡ B như Toyota Vios, Hyundai Accent.

Thiết kế Slavia đơn giản và hơi hướng nam tính như nhiều sản phẩm cùng nhà Skoda. Trên bản cao cấp nhất trang bị đèn pha LED, đèn ban ngày LED, cửa sổ trời. Trong khi hai bản thấp hơn dùng đèn halogen và không có cửa sổ trời.

Nội thất Slavia thiết kế đặc trưng Skoda. Xe lắp cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch hoặc màn TFT 3,5 inch hoặc TFT 4,2 inch tùy phiên bản. Màn hình giải trí 7 inch hoặc 10 inch. Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto có dây hoặc không dây. Âm thanh 4 loa hoặc 8 loa. Điều hòa chỉnh cơ ở bản thấp, trong khi hai bản cao là điều hòa tự động một vùng với lọc không khí Air Care.

Thiết kế nội thất của Skoda Slavia. Ảnh: Lương Dũng

Cả ba phiên bản đều trang bị động cơ xăng 1.0 tăng áp công suất 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178 Nm tại 1.750 vòng/phút. Hộp số tùy chọn 6 MT hoặc 6 AT, dẫn động cầu trước. Xe sử dụng treo trước MacPherson, treo sau thanh xoắn. Phanh tay cơ.

Các tính năng an toàn chủ động trên Slavia như cảnh báo điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Ngoài ra còn có cảnh báo áp suất lốp, camera lùi, cảm biến lùi, điều khiển hành trình. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn như phanh ABS/EBD/BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện từ, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ vào cua chủ động, khóa vi sai điện tử, 6 túi khí.

Skoda Slavia bán ra thị trường Việt Nam trong tháng 9. Bên cạnh đó, hãng còn tung gói ưu đãi dành cho khách hàng mua xe trong tháng 9, như tặng 100% lệ phí trước bạ, miễn phí bảo dưỡng lần đầu 7.500 km.

Skoda Slavia là xe sedan phân khúc B, bán 3 phiên bản. Ảnh: Lương Dũng

Tại Việt Nam, sedan cỡ B nhiều năm qua vẫn là phân khúc sở hữu doanh số lớn hàng đầu thị trường bởi giá bán dễ tiếp cận, hướng đến người mua lần đầu. Phần lớn các sản phẩm bán chạy đều lắp ráp trong nước. Trong đó, Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City lần lượt là ba mẫu xe có sức bán hàng mạnh nhất.

Mức giá 468-568 triệu đồng của Slavia tương đương các mẫu xe cùng phân khúc, chỉ xê dịch khoảng 10-20 triệu đồng. Phân khúc này hiện nay không có sự khác biệt về giá, mà các mẫu xe cạnh tranh nhau chủ yếu ở trang bị và vận hành. Vốn từng rất được ưa chuộng, hiện nay sedan cỡ B cũng bị cạnh tranh khốc liệt bởi các mẫu xe gầm cao ở tầm tiền tương ứng.

Năm 2024, Toyota Vios dẫn đầu doanh số phân khúc với 14.210 xe. Xếp sau là Hyundai Accent 13.538 xe và Honda City 10.500 xe.

Lương Dũng