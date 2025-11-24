Skoda Octavia RS - sedan hiệu suất cao sắp bán tại Việt Nam

Các đại lý đang nhận cọc của khách cho mẫu Octavia phiên bản cao cấp nhất RS, giá dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng.

Từ nửa cuối tháng 11, một số đại lý cho khách đặt hàng Skoda Octavia RS với số lượng giới hạn. Xe nhập khẩu Czech, lịch giao xe dự kiến khoảng trước Tết Nguyên đán 2026.

Octavia định vị ở phân khúc sedan cỡ C, nơi có các đối thủ như Honda Civic, Mazda3, Toyota Altis. Với bản RS, xe hướng đến nhóm khách hàng ưa thích phong cách lái thể thao.

RS là phiên bản cao cấp nhất, mạnh nhất của dòng Skoda Octavia tại Czech. Xe lắp động cơ tăng áp 2.0 với công suất 265 mã lực tại vòng tua máy 5.250-6.500 vòng/phút, mô-men xoắn 370 Nm tại 1.600-4.500 vòng/phút. Đi cùng là hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động cầu trước.

Skoda nói rằng, ngoài hiệu suất động cơ lớn nhất, khung gầm và hệ thống lái bản RS cũng có nhiều tinh chỉnh so với bản tiêu chuẩn. Mẫu xe Skoda tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây.

Trên Skoda Octavia RS, ghế bọc da phong cách thể thao. Đi cùng là các đường chỉ khâu tương phản ở lưng ghế, táp-lô. Khoang lái được trang trí bằng các vân sợi carbon, gỗ đen piano.

Hệ thống thông tin giải trí với màn hình trung tâm 13 inch, kết nối điện thoại không dây. Xe sử dụng cần số điện tử và lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Sau khi Honda Civic Type R ngưng bán, nhóm sedan hiệu suất cao tại Việt Nam còn ít lựa chọn, như dòng Subaru WRX nhập Nhật Bản với giá 1,699-1,799 tỷ đồng. Hiện các nhân viên tư vấn bán hàng của Skoda nói giá dự kiến của Octavia RS khoảng 1,5 tỷ đồng.

Phạm Trung