Skoda L&K Voiturette A – chiếc ôtô đầu tiên của Tiệp Khắc

Các mẫu xe ở những năm 1900 không có đèn sử dụng đèn dầu, đèn nến hoặc đèn acetylene. Voiturette A sử dụng tùy chọn đèn acetylene ở phía trước và đèn dầu nhỏ hai bên để chiếu sáng và làm đèn định vị ban đêm. Để đèn hoạt động, người lái phải chuẩn bị nước sạch ở bình chứa phía trên, đá carbide ở bình phía dưới, khi mở van điều chỉnh, phản ứng hóa học sẽ tạo ra khí acetylene.

Người lái mồi lửa bằng diêm để đốt khí acetylene ở đầu đốt trong đèn, đèn sẽ cho ra ánh sáng trắng. Việc bật/tắt hay điều chỉnh độ sáng phụ thuộc tốc độ nhỏ giọt của nước. Nhược điểm của hệ thống đèn acetylene sinh ra nhiều bột, phải vệ sinh hoặc thay thế, ngoài ra gió hoặc mưa dễ làm tắt lửa trong đèn.