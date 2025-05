Skoda Karoq 2025: thế khó cho mẫu crossover châu Âu

Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Định vị phân khúc đẩy lên cỡ C dù kích thước B+ là một phương pháp để rút ngắn khoảng giá giữa Karoq và các mẫu xe khác trong phân khúc C, trong khi nếu so với cỡ B+ thì khoảng giá sẽ lớn hơn nhiều.

Với khoảng 1,009-1,129 tỷ đồng, giá bán của Karoq 2025 cao hơn các đối thủ có doanh số đứng đầu phân khúc như CX-5 giá 749-979 triệu đồng, Territory giá 759-889 triệu đồng, Tucson giá 769-989 triệu đồng. Trong khi các mẫu xe ở phân khúc gầm cao B+ như Toyota Corolla Cross có giá 820-905 triệu đồng và Mazda CX-30 giá 699-749 triệu đồng.