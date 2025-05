Skoda Karoq 2025 ra mắt, giá từ 1,009 tỷ đồng

Phiên bản mới của Karoq tinh chỉnh thiết kế, bổ sung tính năng an toàn, lắp động cơ 1.4 tăng áp, bán hai phiên bản.

Thương hiệu xe hơi Cộng hòa Czech Skoda ra mắt Karoq 2025 tại thị trường Việt Nam ngày 29/5. Đây phiên bản nâng cấp với những bổ sung tính năng an toàn, thêm công nghệ, trang bị tiện nghi và giá tăng nhẹ.

Skoda Karoq 2025 chào thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Karoq phiên bản mới bán hai phiên bản, gồm Sportline (bản cũ tên Style) giá 1,129 tỷ đồng và Premium (bản cũ tên Ambition) giá 1,009 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn lần lượt 40 triệu và 10 triệu so với đời trước.

Karoq 2025 tiếp tục nhập khẩu chính hãng từ châu Âu. Hãng định vị Karoq thuộc phân khúc gầm cao cỡ C, dù kích thước thực tế chỉ B+. Cụ thể, Karoq có kích thước dài, rộng, cao là 4.390 x 1.841 x 1.603 mm, trục cơ sở 2.638 mm, trong khi Toyota Corolla Cross là 4.460 x 1.825 x 1.620 mm, trục cơ sở 2.640 mm. Có nghĩa là Karoq thậm chí còn ngắn và thấp hơn mẫu xe cỡ B+ của Toyota, nhưng chiều rộng nhỉnh hơn.

Ở phiên bản mới, Karoq 2025 bổ sung hai tính năng hỗ trợ lái ADAS, gồm hỗ trợ đỗ xe tự động chỉ có trên Sportline và kiểm soát hành trình thích ứng.

Karoq Sportline đi kèm gói trang trí thể thao. Ngoại thất tô điểm với những chi tiết màu đen để phân biệt với bản Premium. Bản thể thao dùng vành 19 inch, cốp điện. Nội thất bản Sportline lắp bảng đồng hồ 10,25 inch mới, 10 loa Canton, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây. Vô-lăng đáy phẳng tích hợp lẫy chuyển số, bàn đạp thể thao mạ crôm. Camera 360. Những trang bị này trên bản Premium không có.

Nội thất Karoq 2025. Ảnh: Lương Dũng

Karoq 2025 lắp đèn pha LED Matrix tiêu chuẩn. Hàng ghế trước chỉnh điện 12 hướng, 3 vị trí nhớ ghế. Điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau. Màn hình cảm ứng giải trí 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Các tính năng an toàn khác trên Karoq 2025 như cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 7 túi khí, cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi và nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn khác.

Động cơ của Karoq 2025 không đổi, cỗ máy 1.4 tăng áp, công suất 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước. Xe có 3 chế độ lái. Công suất này thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe cỡ C.

Ngoại thất bản Sportline, đèn hậu LED. Ảnh: Lương Dũng

Định vị phân khúc đẩy lên cỡ C dù kích thước B+ là một phương pháp để rút ngắn khoảng giá giữa Karoq và các mẫu xe khác trong phân khúc C, trong khi nếu so với cỡ B+ thì khoảng giá sẽ lớn hơn nhiều.

Với khoảng 1,009-1,129 tỷ đồng, giá bán của Karoq 2025 cao hơn các đối thủ có doanh số đứng đầu phân khúc như CX-5 giá 749-979 triệu đồng, Territory giá 759-889 triệu đồng, Tucson giá 769-989 triệu đồng. Trong khi các mẫu xe ở phân khúc gầm cao B+ như Toyota Corolla Cross có giá 820-905 triệu đồng và Mazda CX-30 giá 699-749 triệu đồng.

Lương Dũng