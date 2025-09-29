Skoda góp mặt tại triển lãm tỉnh Quảng Ninh

TC Group trưng bày Skoda Kushaq và Skoda Slavia tại triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ninh, diễn ra từ 25/9 đến 5/10.

Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ninh 5 năm (2020-2025) được tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, có sự góp mặt của TC Group với hai dòng xe, ra đời tại Tổ hợp Công nghiệp ôtô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng (TCVH). Đây là tổ hợp công nghệ ôtô, công nghiệp phụ trợ hàng đầu của tỉnh Quảng Ninh.

Khách tham dự tìm hiểu một mẫu xe tại sự kiện. Ảnh: TC Group

Trong ngày đầu tiên ở triển lãm, Skoda trưng bày nền tảng khung gầm MQB của tập đoàn Volkswagen, đang sử dụng trên các mẫu Skoda tại Việt Nam. Ngoài ra, hãng tổ chức trải nghiệm các dòng xe đang kinh doanh gồm: Kodiaq, Karoq, Kushaq và Slavia.

Ông Lê Độ, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thành Công, Tổng giám đốc TCVH cho biết, đây là dự án trọng điểm của tập đoàn, mang tính động lực cho sự phát triển ngành công nghiệp ôtô tại Quảng Ninh.

Phối cảnh Tổ hợp Thành Công Việt Hưng tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TC Group

Theo TC Group, sự gắn kết giữa doanh nghiệp này và tỉnh Quảng Ninh được đánh dấu bằng sự hình thành, phát triển của Tổ hợp TCVH. Dự án này có quy mô 400 ha, đóng vai trò thu hút các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ngành ôtô và công nghệ cao. Hai mẫu Skoda đầu tiên ra đời tại đây là Kushaq (ngày 28/6) và Slavia (ngày 11/9). Liên doanh hãng xe Czech cũng đặt Trung tâm trải nghiệm và giới thiệu Skoda lớn nhất cả nước tại tỉnh này, ở Tổ 11C, khu 4A, phường Bãi Cháy từ tháng 7.

"Những sản phẩm được xuất xưởng từ nhà máy TCVH của TC Group góp phần cung cấp ra thị trường những mẫu xe châu Âu an toàn, chất lượng cao, phục vụ cho nhu cầu của khách hàng nội địa và khu vực", đại diện hãng nói. "Tổ hợp TCVH và nhà máy ôtô TCVH đại diện cho hợp tác quốc tế, cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Czech".

Dòng xe Skoda Kushaq trưng bày ở sự kiện. Ảnh: TC Group

Ngoài sản xuất ôtô, TC Group cũng đầu tư vào hạ tầng như kho logistics, đường lái thử, trạm cấp nhiên liệu, khu vực chức năng của nhà máy động cơ, máy phụ trợ... Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ninh có các không gian giới thiệu các doanh nghiệp tại tỉnh, trưng bày sản phẩm của 31 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế. Triển lãm mở cửa 9h-22h mỗi ngày, từ 25/9 đến hết ngày 5/10.

Quang Anh