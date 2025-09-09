Skoda Epiq - xe điện cỡ nhỏ ra mắt

Mẫu xe gầm cao thuần điện cỡ nhỏ dùng nền tảng MEB Entry, phạm vi hoạt động dưới 430 km, lắp một môtơ điện, bán từ giữa 2026.

Hãng xe Cộng hòa Czech Skoda giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ mang tên Epiq mới cho thị trường châu Âu. Tân binh Epiq trình làng tại triển lãm ôtô Munich, Đức (Munich Motor Show 2025). Theo kế hoạch, mẫu xe điện cỡ nhỏ của Skoda sẽ ra mắt chính thức vào giữa năm 2026.

Epiq là phiên bản sản xuất của mẫu xe điện concept của hãng xe Cộng hòa Czech giới thiệu năm 2024. Epiq định vị là điểm khởi đầu thiết thực và phong cách cho dòng xe điện của Skoda. Epiq hứa hẹn mang đến khả năng sử dụng hàng ngày trong khi vẫn giữ mức giá như phiên bản chạy xăng khác của hãng.

Thiết kế Epiq dựa trên bản concept với những cải tiến nhỏ, như đèn LED kiểu dáng mới, lưới tản nhiệt tinh chỉnh, cản trước và gương hậu phong cách mới. Epiq có chiều dài 4.100 mm, ngắn hơn 125 mm so với người anh em Kushaq. Đây cũng là mẫu xe điện nhỏ nhất nhà Skoda, sau Elroq và Enyaq.

Epiq cũng là mẫu xe điện đầu tiên áp dụng triết lý thiết kế Modern Solid của Skoda, một triết lý sau này định hình toàn bộ dòng sản phẩm của thương hiệu. Những điểm nhấn phong cách chủ đạo như phần đầu xe mới, đèn LED hình chữ T thanh mảnh và đường gân nổi bật chạy dọc thân xe. Epiq xuất hiện ở triển lãm sở hữu màu sơn xám mờ Cashmere, trang trí thêm các chi tiết màu đen bóng, ốp sườn màu xám Cosmo và bộ vành thiết kế mới.

Chi tiết nội thất cũng như thông số hệ truyền động điện của Epiq chưa công bố, nhưng theo giới truyền thông châu Âu, xe có phạm vi hoạt động khoảng 425 km, môtơ điện ở cầu trước công suất 208 mã lực.

Theo kế hoạch, Skoda Epiq sản xuất tại nhà máy Navarra của Volkswagen ở Tây Ban Nha và dự kiến bàn giao đến tay khách hàng vào giữa năm 2026. Hãng xe Cộng hòa Czech chia sẻ, mức giá của Epiq chỉ tương đương mẫu xe chạy xăng như Kamiq, khoảng 29.700-33.700 USD.

Triển lãm ôtô Munics, Đức diễn ra từ ngày 8/9.

Minh Vũ