Skanska khởi công dự án vận chuyển hàng hóa tại sân bay San Francisco

MỹCơ sở mới của Skanska rộng khoảng 9.200 m2 giúp tăng năng lực vận chuyển hàng hóa, đơn giản hóa việc tiếp cận bằng xe tải.

Skanska vừa khởi công xây dựng cơ sở vận chuyển hàng hóa mới tại Sân bay Quốc tế San Francisco (SFO) nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của sân bay và đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hóa ngày càng tăng.

Dự án bao gồm một tòa nhà vận chuyển hàng hóa rộng khoảng 9.200 m2, khu văn phòng tầng lửng rộng khoảng 2.400 m2 và một tòa nhà bảo trì thiết bị dịch vụ mặt đất (GSE) rộng khoảng 1.600 m2. Thiết kế mới có khả năng phục vụ cùng lúc tối đa 30 xe tải, giúp cải thiện khả năng lưu thông và tăng hiệu quả vận hành cho các hãng khai thác hàng hóa.

Hình mô phỏng dự án mới của Skanska tại Sân bay Quốc tế San Francisco (SFO), Mỹ. Ảnh: Courtesy of Skanska

"Chúng tôi tự hào được hợp tác với SFO trong dự án tái phát triển quan trọng này", ông Gordon Childress, Phó chủ tịch Điều hành kiêm Tổng giám đốc của Skanska USA Building tại California (Mỹ), cho biết. "Dự án này là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của SFO, mang lại những lợi ích đáng kể cho các hãng hàng không, nhà khai thác vận tải hàng hóa và hành khách".

Dự án hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của San Francisco bằng cách lắp đặt các tấm pin mặt trời, hệ thống lưu trữ pin và cơ sở hạ tầng tương thích với xe điện (EV) cho các khách thuê tương lai. Thiết kế cũng nhấn mạnh vào ánh sáng tự nhiên và vật liệu bền vững để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng cũng như tác động đến môi trường.

Ngoài ra, dự án khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp địa phương (LBE) và triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tích hợp nghệ thuật công cộng trong khuôn khổ chương trình "Nghệ thuật văn hóa của sân bay".

"Thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, chúng tôi cam kết mang đến một không gian vận hành hiệu quả, bền vững và phù hợp với hệ sinh thái phức tạp của sân bay", ông Childress nói thêm. "Skanska luôn ưu tiên các giải pháp sáng tạo để đảm bảo công trình đạt hiệu quả tối đa và thân thiện với môi trường".

Dự án dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2028.

Skanska là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hạ tầng, có trụ sở tại Thụy Điển. Tại Mỹ, Skanska USA hoạt động trong các mảng xây dựng, hạ tầng và phát triển bất động sản, tập trung vào giải pháp xanh, bền vững và sáng tạo.

Hải My