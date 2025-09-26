SJC yêu cầu bà Lê Thúy Hằng bồi thường bằng vàng

TP HCMĐại diện Công ty SJC đề nghị tòa buộc cựu Tổng giám đốc Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm bồi thường 95,8 lượng vàng chiếm đoạt cùng hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 26/9, TAND TP HCM dành nhiều thời gian xét hỏi những người có quyền nghĩa vụ liên quan trong vụ án cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm thực hiện hàng loạt gian lận để trục lợi, trong quá trình độc quyền gia công và bán vàng miếng bình ổn.

Trình bày về yêu cầu của mình trong vụ án, đại diện Công ty SJC đề nghị tòa buộc bị cáo Hằng cùng đồng phạm và những người liên quan bồi thường thiệt hại bằng vàng với 95,8 lượng mà các bị cáo đã chiếm hưởng từ hành vi nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, SJC yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm liên đới bồi thường tổng số thiệt hại bằng tiền là hơn 100 tỷ đồng.

Phía công ty cũng đề nghị tòa ghi nhận trong bản án về việc giao cho Công ty SJC 8 bất động sản kê biên tỏng vụ án gồm: 6 quyền sử dụng đất của bà Hằng; 2 căn hộ chung cư của Trần Tấn Phát (nguyên phó giám đốc xưởng vàng); hơn 429 lượng vàng vật chứng; 28,4 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả do các bị cáo, người liên quan nộp. Việc này là để đảm bảo thi hành án.

Bà Lê Thúy Hằng tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước yêu cầu này, chủ tọa đặt vấn đề, phía công ty muốn được giao các tài sản kê biên của các bị cáo, SJC sẽ xử lý thế nào? Đại diện SJC cho biết, công ty sẽ phối hợp với THADS TP HCM xử lý tài sản, khắc phục hậu quả vụ án.

Trong khi đó, theo cáo buộc, bà Hằng và đồng phạm thực hiện các hành vi sai phạm gây thiệt hại cho SJC tổng cộng hơn 107 tỷ đồng, trong đó bà Hằng chiếm hưởng hơn 82 tỷ đồng. Số thiệt hại này đã bao gồm 95,8 lượng vàng các bị cáo chiếm hưởng từ hành vi nâng khống tỷ lệ hao hụt trong quá trình gia công 10 tấn vàng nguyên liệu thành vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước và đã được quy đổi thành tiền.

Được gọi lên xét hỏi sau đó, con gái bà Hằng cho biết, đến nay chị và cha mình đã nộp được 40 tỷ đồng để khắc phục hậu qủa. Người này cũng đang làm thủ tục vay ngân hàng và số tiền sẽ được giải ngân trong thời gian tới để tiếp tục khắc phục.

Cũng được mời lên thẩm vấn, em trai bà Hằng đồng ý dùng mảnh đất mà bố mẹ cho 3 người con do chị gái đang đứng tên để khắc phục hậu quả vụ án.

Trả lời thẩm vấn chiều 25/9, bà Hằng khai nhận toàn bộ hành vi, cho rằng số tiền chiếm hưởng dùng để phát triển công ty, cải thiện đời sống nhân viên. Bà "xin nhận lỗi trước pháp luật" và cam kết khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Bị cáo Trần Tấn Phát tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC 20 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng. Lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc, bà Lê Thúy Hằng chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống nâng định mức hao hụt, qua đó chiếm đoạt 95,8 lượng vàng. Trong đó, bà hưởng hơn 85 lượng (6,6 tỷ đồng). Ngoài ra, bà còn chỉ đạo lập chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Chi nhánh miền Trung.

Cơ quan tố tụng xác định, với động cơ vụ lợi, bà Hằng cùng đồng phạm đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công, sản xuất trái quy định hơn 6.200 lượng vàng miếng SJC, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng, cá nhân bà hưởng 64 tỷ.

Bà Hằng cũng bị cáo buộc chỉ đạo SJC Hải Phòng đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn, gây thiệt hại 15 tỷ, hưởng lợi 6,6 tỷ. Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 8/2024, nhóm bị cáo còn lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng bình ổn giá cho hơn 4.300 khách hàng, thực tế tuồn ra ngoài, thu lợi chênh lệch 7,2 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng 2,8 tỷ.

Trong vụ án này, bà Hằng cùng Mai Quốc Uy Viễn, Trần Tấn Phát (Giám đốc, Phó giám đốc xưởng vàng); Hoàng Lệ Huê (Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung) và Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận, đều thuộc Công ty TNHH MTV Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị xét xử về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

11 bị cáo còn lại bị truy tố với vai trò đồng phạm, hoặc tội Tham ô tài sản.

Phiên tòa đã kết thúc phần xét hỏi sẽ tiếp tục với phần tranh luận vào sáng 27/9.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC được thành lập năm 1988, là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP HCM, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Từ 16/9/2010, SJC chính thức hoạt động dưới tên Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn. SJC nổi tiếng với dòng vàng miếng mang thương hiệu riêng (vàng SJC 9999) và chiếm thị phần lớn trên thị trường vàng miếng Việt Nam. Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị duy nhất được phép sản xuất vàng miếng, chọn SJC làm thương hiệu vàng miếng quốc gia. SJC được Ngân hàng Nhà nước giao sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC bình ổn giá. Doanh nghiệp được chủ động xác định giá vàng miếng SJC. Từ 10/10 tới đây, theo Nghị định sửa đổi Nghị định 24 của Chính phủ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ được xóa bỏ. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện.

Hải Duyên