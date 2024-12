SJC có quyền Tổng giám đốc mới

Phó tổng giám đốc Đào Công Thắng được giao quyền Tổng giám đốc Công ty SJC từ giữa tháng 10, thay bà Lê Thúy Hằng.

Đại diện Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết chức vụ lãnh đạo mới được giao cho ông Đào Công Thắng, trước đây từng làm Phó tổng giám đốc. Ông đảm nhiệm quyền Tổng giám đốc từ ngày 18/10 và được giao không quá 12 tháng, theo quyết định của UBND TP HCM.

Ông Thắng sẽ phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của tổng giám đốc đến khi có quyết định bổ nhiệm chức vụ này. Trước đó, "ghế nóng" trên do bà Lê Thúy Hằng đảm trách từ tháng 12/2019.

Động thái này xảy ra sau khi 6 nhân sự của Công ty SJC bị khởi tố. Đầu tháng 11, Bộ Công an công bố khởi tố 6 người thuộc doanh nghiệp này và các đơn vị liên quan do lợi dụng mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an chưa công bố danh tính và hành vi cụ thể, chỉ cho biết đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ, mở rộng điều tra, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt.

Khách xếp hàng chờ mua vàng ở cửa hàng SJC Nguyễn Thị Minh Khai, tháng 2/2024. Ảnh: Thanh Tùng

SJC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP HCM. Nhiều năm qua, doanh nghiệp này đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Từ năm 2012, SJC được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chọn là thương hiệu vàng miếng quốc gia vì chiếm gần 97% giao dịch trên thị trường.

Trong cuộc họp hồi giữa tháng 5, nguyên Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng nói công ty không được lợi khi được chọn là đơn vị độc quyền vàng miếng. Trước năm 2012 - thời điểm Nghị định 24 chưa ra đời, vốn sở hữu của SJC là 400 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận ròng 300-400 tỷ đồng một năm. Từ sau 2012, mức lãi sụt giảm mạnh, còn vài chục tỷ đồng.

Do không được làm vàng miếng, doanh nghiệp chuyển hướng làm vàng nữ trang và lãi chủ yếu từ phân khúc này. Giai đoạn đầu, sản phẩm trang sức của SJC gặp khó khăn, không cạnh tranh được và chỉ có lời trong 6 năm trở lại đây. Năm ngoái, SJC lập đỉnh doanh thu với hơn 28.400 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 61 tỷ, tức bán được 1 tỷ họ lãi 2 triệu đồng.

Năm nay, công ty đưa ra kế hoạch doanh thu khoảng 30.145 tỷ đồng và lãi 70,2 tỷ, tăng lần lượt 6% và 15% so với năm 2023. Nếu thành công, đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp này đạt doanh thu hơn tỷ USD.

Tất Đạt