SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji bị phạt vì đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt SJC, Bảo Tín Minh Châu và Doji về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm hút khách của doanh nghiệp khác.

Quyết định xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các công ty kinh doanh vàng bạc được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố ngày 23/9.

Theo đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Bảo Tín Minh Châu cùng bị xử phạt mức 200 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Hành vi vi phạm của các doanh nghiệp này là đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Ngoài ra, họ phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn trên website.

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết trong quá trình điều tra, các bên đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu. Đồng thời, họ cũng có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Trước đó hồi tháng 5, các doanh nghiệp này cũng bị Ngân hàng Nhà nước phạt 1,3-2,6 tỷ đồng, tùy đơn vị, do có nhiều bất cập, vi phạm về thuế, hóa đơn chứng từ kế toán, phòng chống rửa tiền... trong xác định giá mua bán vàng. Doji và Bảo Tín Minh Châu cũng vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng.

