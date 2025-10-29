SJ Group vào top doanh nghiệp lợi nhuận tốt 2025

SJ Group đứng thứ 167 trên 500 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng PROFIT500 2025 do Vietnam Report công bố hôm 28/10.

Công ty Cổ phần SJ Group (HOSE: SJS) cũng xếp thứ 309 trong top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất toàn quốc. Bảng xếp hạng do Vietnam Report và Báo điện tử VietNamNet phối hợp tổ chức thường niên kể từ năm 2017.

Theo Vietnam Report, bảng xếp hạng không chỉ đánh giá năng lực tạo ra giá trị kinh tế của doanh nghiệp mà còn xem xét mức độ sinh lời cho cổ đông, nhà đầu tư, cũng như đóng góp cho cộng đồng, xã hội và ngân sách nhà nước. Điều này giúp PROFIT500 trở thành một trong những thước đo phản ánh hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trụ cột trong nền kinh tế.

Ông Nguyễn Trần Dũng, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần SJ Group (giữa) đại diện doanh nghiệp nhận chứng nhận. Ảnh: BTC PROFIT500

Năm 2024, doanh thu của SJ Group đạt 646 tỷ đồng (tăng 55%), lợi nhuận trước thuế đạt 356 tỷ đồng, tăng 41% so với 2023. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.211 tỷ đồng (tăng 87%) và lợi nhuận trước thuế 753 tỷ đồng (tăng 112%).

Doanh nghiệp cho biết, chiến lược giai đoạn tới tập trung vào quy hoạch bài bản, phát triển nguồn nhân lực và tối ưu vận hành, đồng thời tăng cường thực hành trách nhiệm xã hội trong các dự án. Bối cảnh hạ tầng liên vùng, vành đai, cao tốc và metro được đẩy nhanh được xem là yếu tố hỗ trợ thị trường và tạo dư địa mở rộng.

"SJ hướng tới sự cân bằng giữa lợi nhuận và phát triển bền vững, lấy con người làm trọng tâm", đại diện công ty nói và nhấn mạnh triết lý "giữ trách nhiệm với mét vuông đất".

Sau 24 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị, SJ Group cho biết duy trì định hướng đầu tư gắn với cân bằng môi trường, chất lượng sống cư dân. Dự án tiêu biểu là Khu đô thị Vista Nam An Khánh hơn 234 ha tại phía Tây Hà Nội; ngoài ra còn có khu đô thị Văn La (Kiến Hưng) và khu đô thị Tiến Xuân (Thạch Thất) đang triển khai, góp phần hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng lưới các khu đô thị đồng bộ.

Top doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025. Ảnh: BTC PROFIT500

"Việc được vinh danh trong PROFIT500 2025 không chỉ chứng minh hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị minh bạch, mà còn ghi nhận cho triết lý 'Profit for People - Lợi nhuận vì con người' mà SJ Group theo đuổi", đại diện SJ Group nói thêm.

Doanh nghiệp này quan niệm, lợi nhuận không chỉ là con số tài chính, mà còn được đo đếm bằng lợi ích, sự hài lòng của cư dân và những giá trị bền vững cho cộng đồng. SJ Group khẳng định sẽ duy trì kỷ luật tài chính, cải thiện quản trị và đẩy tiến độ các dự án trọng điểm trong năm nay.

Anh Vũ