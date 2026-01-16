SJ Group thi công đồng thời nhà ở và hạ tầng tại Vista Nam An Khánh

Hà NộiDự án Vista Nam An Khánh được SJ Group triển khai xây dựng đồng thời hạng mục nhà ở và hệ thống hạ tầng giao thông, cảnh quan nội khu.

Tại các dãy nhà đã hoàn thành khung kết cấu, phần thô đang được đẩy nhanh nhằm sớm chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Một số căn chuẩn bị được rà soát kỹ thuật trước khi kiểm tra theo quy trình.

Khu shophouse mặt đường An Thịnh (A2) đã hình thành theo cụm. Những khu vực vừa hoàn tất phần móng cũng được triển khai xây dựng phần thân.

Đội ngũ thi công trên công trường. Ảnh: SJ Group

Công tác ép cọc tại các ô đất mới cũng diễn ra liên tục. Chủ đầu tư cho biết, việc tổ chức thi công theo từng lớp giúp duy trì sự thống nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng trong toàn bộ quá trình xây dựng.

Theo lộ trình, một số căn thấp tầng tại phân khu Vista Serena được ưu tiên bố trí nguồn lực, hướng tới mục tiêu hoàn thiện và bàn giao trước Tết Nguyên đán.

Một số căn tại Vista Serena đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến bàn giao trước Tết Nguyên đán. Ảnh: SJ Group

Song hành phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng nội khu cũng được thúc đẩy. Đến nay, hơn 3,3 km vỉa hè trên các trục giao thông chính của khu đô thị đã hoàn thành.

Tuyến Ecopath - trục đường dành cho người đi bộ và xe đạp được tập trung thi công. Đoạn dài khoảng 2,5 km dự kiến hoàn tất trong tháng 2, trong khi phần còn lại sẽ tiếp tục triển khai xong vào tháng 5.

Tuyến Ecopath dài 2,5 km, chạy song song với đường LK8 (trục giao thông chính rộng 50 m của dự án) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: SJ Group

Theo đại diện chủ đầu tư, việc triển khai hạ tầng đồng thời với xây dựng nhà ở giúp các phân khu từng bước hoàn chỉnh về khả năng kết nối và tổ chức không gian. Trọng tâm của giai đoạn hiện nay là kiểm soát chất lượng thi công, đồng thời đảm bảo tiến độ với nhân lực và thiết bị được phân bổ phù hợp theo từng thời điểm.

Hiện, phân khu Vista Palma đã hoàn tất chỉnh trang mặt ngoài các căn nhà cùng hệ thống đường nội khu từ cuối năm 2025, tạo điều kiện đón cư dân và các đơn vị dịch vụ - bán lẻ. Các hạng mục cảnh quan tiếp tục được bổ sung nhằm hoàn thiện không gian sinh hoạt.

Phân khu Vista Palma đã hoàn thiện mặt ngoài các căn nhà và cổng phân khu. Ảnh: SJ Group

Chủ đầu tư cũng chuẩn bị triển khai phân khu La Vista, hướng tới mục tiêu hoàn thiện đồng bộ các phân khu thấp tầng tại Vista Nam An Khánh trong giai đoạn 2026-2027.

Song Anh