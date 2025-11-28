SJ Group tăng tốc thi công các hạng mục tại Vista Nam An Khánh

Hà NộiDự án Vista Nam An Khánh chuyển sang giai đoạn triển khai đồng loạt nhiều hạng mục hạ tầng và kiến trúc, hướng tới hoàn thiện các phân khu thấp tầng vào năm 2026-2027.

Cuối tháng 11, chủ đầu tư SJ Group điều động các đội thi công, máy móc và vật tư vào công trường, bắt đầu triển khai tại phân khu Vista Serena và Vista Garden. Quá trình lựa chọn nhà thầu cho giai đoạn mới được tiến hành dựa trên năng lực và kinh nghiệm thi công dự án đô thị. Danh sách đối tác sẽ được công bố trong lễ ký kết ngày 29/11 tại VICC.

Toàn khu đô thị Vista Nam An Khánh. Ảnh: SJ Group

Tại Vista Serena, một số hạng mục đã thi công trước từ đầu năm 2025. Các căn thấp tầng thuộc các ô TT61, TT62, TT63 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao tháng 3/2026.

Khi triển khai tiếp các hạng mục mới, phân khu sẽ có hơn 200 căn thấp tầng hoàn chỉnh. Vista Serena được định hướng vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế với ba lớp an ninh và hệ thống giám sát đa điểm.

Phối cảnh phân khu Vista Serena ngay mặt đường An Thịnh (A2). Ảnh: SJ Group

Vista Garden, phân khu có quy mô lớn nhất dự án cũng sẵn sàng bước vào thi công giai đoạn tiếp theo. Khu vực này nằm gần Vista Palma, sở hữu cảnh quan hồ Lago và hồ nội khu Harmony, được quy hoạch hướng tới mật độ tiện ích cao.

Bên cạnh đó, Vista Palma đã hoàn thiện mặt ngoài và các tuyến đường nội khu vào cuối tháng 11, tạo điều kiện tiếp nhận cư dân và các đơn vị dịch vụ - bán lẻ, hình thành trục tiện ích thương mại của dự án.

Trong kế hoạch mở rộng, SJ Group dự kiến triển khai La Vista, phân khu thấp tầng cao cấp vào giữa năm 2026, cung cấp thêm khoảng 140 căn, hoàn thiện cơ cấu nhà ở thấp tầng của toàn khu đô thị.

Phối cảnh 8 tòa cao tầng tại các ô đất CT3, CT4 và HH5. Ảnh: SJ Group

Song song với các hạng mục thấp tầng, chủ đầu tư chuẩn bị triển khai 8 tòa cao tầng, gồm 6 tòa khoảng 25 tầng tại CT3, CT4 và 2 tòa hỗn hợp 40 tầng tại HH5. Thông tin chi tiết về kế hoạch xây dựng dự kiến công bố sớm trong thời gian tới.

Các công trình này sẽ bổ sung chức năng thương mại, dịch vụ và văn phòng, tạo trục không gian đô thị hoàn chỉnh trong giai đoạn vận hành.

Đội thi công có mặt trên công trường ngày 25/11 để triển khai kế hoạch. Ảnh: SJ Group

Đại diện SJ Group cho biết toàn bộ kế hoạch thi công mới được điều phối theo cơ chế giám sát chặt chẽ giữa các nhà thầu, đơn vị tư vấn và đội ngũ kỹ thuật. Tiến độ được theo dõi theo từng giai đoạn, bảo đảm sự khớp nối giữa phần xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống cảnh quan.

"Mục tiêu là hoàn thiện Vista Nam An Khánh theo đúng quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm hạ tầng, tiện ích hoàn chỉnh, vận hành ổn định và thuận lợi cho cư dân trong tương lai trong bối cảnh phía Tây Hà Nội tiếp tục mở rộng phát triển đô thị", đại diện SJ Group nhấn mạnh.

Song Anh