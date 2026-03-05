SJ Group sẽ trồng thêm 10.000 cây xanh tại Vista Nam An Khánh

SJ Group đặt mục tiêu mở rộng diện tích xanh tại khu đô thị Vista Nam An Khánh với 10.000 cây mới, đồng thời đưa vào vận hành tuyến dạo bộ sinh thái không xe cơ giới.

Theo định hướng quy hoạch không gian đến năm 2035, Hà Nội hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh. Trong bối cảnh đó, SJ Group theo đuổi chiến lược tích hợp yếu tố sinh thái trong quá trình phát triển dự án. Đơn vị này cho biết, cảnh quan xanh, hạ tầng đồng bộ và cộng đồng cư dân là ba trụ cột được định hướng xuyên suốt trong phát triển không gian sống.

"Phát triển đô thị không dừng ở việc xây dựng công trình, mà còn là quá trình hình thành hệ sinh thái sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Việc mở rộng diện tích cây xanh tại dự án nhằm hướng đến môi trường sống bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe cho cư dân", đại diện ban lãnh đạo SJ Group chia sẻ.

Sự kiện trồng cây do SJ Group triển khai ngày 4/3. Ảnh: SJ Group

Trước đó, trong năm 2025, chiến dịch trồng cây mang tên "Tầm nhìn xanh" tại Vista Nam An Khánh đã phủ xanh khoảng 2,2 ha diện tích nội khu với hơn 9.200 cây các loại, tương đương 131% kế hoạch đề ra.

Năm nay, chương trình được tiếp tục triển khai dưới tên gọi "Hành trình xanh", đặt mục tiêu bổ sung thêm 10.000 cây. Điểm mới của chiến dịch là việc xây dựng vườn ươm ngay trong khu đô thị nhằm chủ động nguồn giống, đa dạng thảm thực vật và kiểm soát chất lượng cảnh quan.

Tại sự kiện khởi động ngày 4/3, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã giao nhiệm vụ cho đơn vị quản lý dự án nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển không gian xanh, dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương.

Đại diện địa phương và ban lãnh đạo công ty thực hiện nghi thức trồng cây tại dự án ngày 4/3. Ảnh: SJ Group

Song song với kế hoạch mở rộng hệ sinh thái cây xanh, SJ Group cũng đưa vào vận hành tuyến đường dạo bộ sinh thái Ecopath. Tuyến đường kéo dài qua các phân khu Vista Serena, Vista Palma, Vista Garden và khu cao tầng của dự án.

Theo thiết kế, Ecopath được tách biệt hoàn toàn khỏi hệ thống giao thông nội khu, dành riêng cho hoạt động đi bộ và đạp xe. Việc loại bỏ phương tiện cơ giới giúp đảm bảo an toàn cho cư dân, trong đó có người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Không gian này đồng thời được định hướng trở thành khu sinh hoạt cộng đồng ngoài trời, khuyến khích cư dân duy trì thói quen vận động và tăng cường kết nối giữa các gia đình trong khu đô thị.

Tuyến đường xanh Ecopath. Ảnh: SJ Group

Việc hoàn thiện cảnh quan sinh thái sớm, song hành với tiến độ xây dựng, phản ánh phần nào năng lực triển khai của chủ đầu tư. Đồng thời, hệ thống tiện ích xanh cũng được xem là yếu tố góp phần gia tăng sức hút và giá trị thương mại cho các sản phẩm nhà ở trong dự án.

Song Anh