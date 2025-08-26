SJ Group phát triển 'thành phố nghệ thuật' tại Vista Nam An Khánh

Hà NộiDự án khu đô thị Vista Nam An Khánh quy mô 234 ha được SJ Group phát triển theo mô hình "thành phố nghệ thuật", phong cách kiến trúc Địa Trung Hải cùng quy hoạch ưu tiên hệ sinh thái.

Ngày 22/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế VICC, SJ Group tổ chức sự kiện giới thiệu dự án đô thị Vista Nam An Khánh quy mô 234 ha với chủ đề "The Symphony of Senses".

Lấy cảm hứng từ hình thức hòa nhạc, chương trình được dàn dựng thành ba phần, kết hợp trình diễn violin và nghệ thuật thị giác. Sự kiện không chỉ nhằm ra mắt dự án, mà còn thể hiện mục tiêu phát triển một đô thị gắn kết giữa con người, thiên nhiên và kiến trúc của chủ đầu tư SJ Group.

Sự kiện giới thiệu khu đô thị Vista Nam An Khánh. Ảnh: SJ Group

Đại diện chủ đầu tư, ông Trần Đức Nghĩa, Giám đốc Marketing SJ Group chia sẻ, Vista Nam An Khánh được định vị là dự án bất động sản nghệ thuật với định hướng xây dựng không gian sống kết hợp hài hòa giữa đô thị hiện đại và môi trường sinh thái.

"Mỗi căn nhà tại Vista Nam An Khánh không chỉ là nơi để ở, mà còn được xem là tác phẩm mang giá trị độc bản, góp phần tạo nên một thành phố nghệ thuật", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Trần Đức Nghĩa, Giám đốc Marketing SJ Group chia sẻ về định vị của dự án. Ảnh: SJ Group

Theo đó, dự án tập trung vào ba giá trị cốt lõi: không gian sống gắn với thiên nhiên, kiến trúc mang tính nghệ thuật, và cộng đồng cư dân văn minh, sáng tạo. Tiện ích nội khu được đầu tư đa dạng theo triết lý wellness gồm khu onsen hơn 400 m2, hồ điều hòa 10,5 ha, vườn thiền, đường dạo bộ Ecopath, công viên cảnh quan, quảng trường nghệ thuật...

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Giám đốc Kinh doanh SJ Group cho biết, triết lý phát triển của dự án được xây dựng trên nguyên tắc lắng nghe để kiến tạo gồm: lắng nghe thiên nhiên để gìn giữ cân bằng sinh thái, lắng nghe cộng đồng để phát triển không gian sống hài hòa, và lắng nghe văn hóa, lịch sử để tiếp nối giá trị của vùng đất phía Tây Hà Nội.

Chủ đầu tư chú trọng bảo tồn mảng xanh, phát triển hệ sinh thái với hồ điều hòa, vườn thiền, công viên và các tuyến dạo bộ. Không gian sống được quy hoạch vừa cân bằng sinh thái, vừa khuyến khích kết nối cộng đồng và sáng tạo.

Dự án được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải với mái vòm cong, hàng hiên rộng và vật liệu tự nhiên, phù hợp điều kiện khí hậu Hà Nội. Mật độ xây dựng thấp, 60% diện tích dành cho cây xanh và không gian công cộng. Hoạt động vận hành, quản lý do Savills đảm trách, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế từ an ninh 24/7 đến các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Giám đốc Kinh doanh SJ Group phân tích sức hút của Vista Nam An Khánh. Ảnh: SJ Group

Vista Nam An Khánh hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đang được đầu tư tại phía Tây Hà Nội cùng tốc độ đô thị hóa nhanh. Dự án kết nối trực tiếp các trục đường lớn như vành đai 3.5, vành đai 4, Lê Trọng Tấn kéo dài, tuyến metro số 5 và nhiều trục giao thông quan trọng khác.

Theo bà Bình, dự án không chỉ là nơi an cư mà còn mở ra cơ hội đầu tư khi vành đai 3,5 cán đích. "Hiện nay, giá trị thị trường mới phản ánh khoảng 70% tiềm năng. Khi toàn bộ hệ sinh thái đi vào vận hành, Vista Nam An Khánh có thể trở thành điểm sáng của bất động sản phía Tây Thủ đô", bà Bình nói thêm.

SJ Group trao chứng nhận đồng hành cho 5 đại lý: Cen Land, Newstar Land, Tân Long Land, G-Empire và V-Land. Ảnh: SJ Group

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó tổng giám đốc Newstarland, đơn vị phân phối đánh giá cao thiết kế và quy hoạch đồng bộ của Vista Nam An Khánh, kỳ vọng dự án trở thành điểm sáng tại khu phía Tây Hà Nội.

Sự kiện cũng ghi nhận sự đồng hành của các tổ chức tài chính như Vietcombank, TPBank với các gói giải pháp tài chính linh hoạt.

Song Anh