SJ Group làm vỉa hè rộng tới 7,5 m tại Vista Nam An Khánh

Hà NộiChủ đầu tư Vista Nam An Khánh thiết kế vỉa hè trên các tuyến chính rộng 7,5 m, nhằm tăng không gian đi bộ, cây xanh và hỗ trợ hoạt động thương mại.

Theo quy chuẩn xây dựng, vỉa hè đường cấp A tối thiểu khoảng 1,5-3,5 m, đường cấp B khoảng 0,75-1,5 m. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, vỉa hè trên 3 m không nhiều. Với bề rộng 7,5 m, vỉa hè Vista Nam An Khánh vượt mức tối thiểu, ưu tiên không gian công cộng và cảnh quan.

Vỉa hè rộng cũng tăng hiệu quả sử dụng. Với khối nhà ở, khoảng lùi 7,5 m tạo vùng đệm thoáng, sự riêng tư và giảm xung đột giữa giao thông cơ giới với sinh hoạt gia đình. Với khối shophouse, phần vỉa hè rộng hỗ trợ trưng bày, đón khách và tổ chức hoạt động kinh doanh ngoài trời theo quy định, góp phần tăng sức sống cho dải phố thương mại.

Phối cảnh hoạt động trên vỉa hè tại dự án Vista Nam An Khánh. Ảnh: SJ

Theo đó, không gian đi bộ được thiết kế phẳng, hạn chế chướng ngại vật để người cao tuổi, trẻ nhỏ và người khuyết tật tiếp cận thuận lợi. Hệ cây bóng mát, thảm hoa theo mùa, bồn trồng, ghế nghỉ, chiếu sáng và lớp lát đá đồng bộ hướng tới một dải đi bộ liên tục, vừa phục vụ lưu thông, vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng.

Chủ đầu tư cho biết hệ thống vỉa hè đang được hoàn thiện cùng hạng mục cây xanh, chiếu sáng và một số tuyến trục chính. Khi đưa vào vận hành, dải vỉa hè liên hoàn dự kiến kết nối các phân khu, tạo trục cảnh quan và lối đi bộ xuyên suốt trong dự án.

Hiện trạng thi công thêm một số tuyến vỉa hè trên trục chính đường Nam An Khánh. Ảnh: SJ

Trong bối cảnh mật độ dân cư tại các quận trung tâm Hà Nội cao, việc tăng không gian mở được xem là giải pháp góp phần cải thiện vi khí hậu, nâng trải nghiệm đi bộ và hỗ trợ tiêu thoát nước mặt khi mưa lớn.

"Vỉa hè không chỉ là ranh giới giữa đường và nhà, mà trở thành sợi dây mềm kết nối con người - cộng đồng - thiên nhiên. Từng viên đá, hàng cây tại dự án được chăm chút để hài hòa giữa công năng, thẩm mỹ", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Phối cảnh vỉa hè rộng tới 7,5 m tại dự án. Ảnh: SJ

Cảnh quan, hạ tầng và tiện ích tại Vista Nam An Khánh tiếp tục được thi công đồng loạt để tạo diện mạo mới cho toàn khu đô thị. Chủ đầu tư kỳ vọng tạo nên những vỉa hè thân thiện, gần gũi trong một cấu trúc hạ tầng hiện đại, sạch đẹp và đồng bộ.

Song Anh