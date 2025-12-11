SJ Group làm khu onsen khoáng nóng tại Vista Nam An Khánh

Hà NộiSJ Group sắp triển khai khu onsen phong cách Nhật tại Vista Nam An Khánh, dự kiến vận hành giữa năm 2026.

Khu onsen mang tên Casa Serena có diện tích hơn 520 m2, thiết kế theo phong cách kiến trúc Nhật Bản, đề cao sự tối giản và chú trọng không gian yên tĩnh. Công trình được quy hoạch trong ô đất chức năng công cộng dịch vụ tại phân khu Vista Serena, bảo đảm yếu tố riêng tư cũng như kết nối thuận tiện cho cư dân toàn khu.

Dự án được đưa ra trong bối cảnh khu đô thị Vista Nam An Khánh ghi nhận sự thay đổi tích cực nhờ hạ tầng ngày càng đồng bộ cùng việc bổ sung thêm các tiện ích mới từ chủ đầu tư. Tiện ích onsen được kỳ vọng nâng cao chất lượng sống của cư dân, hướng đến mô hình đô thị wellness.

Ảnh phối cảnh khu onsen tại phân khu Vista Serena. Ảnh: SJ Group

Onsen sử dụng nguồn khoáng nóng nhân tạo, với nhiệt độ và thành phần khoáng được kiểm soát, phù hợp mô hình onsen đô thị. Bên trong gồm hai khu riêng biệt dành cho nam và nữ, mỗi khu bố trí 4 bồn tắm. Hệ thống xông hơi, sauna, phòng muối khoáng và đá nóng được tích hợp, mang lại trải nghiệm tắm - dưỡng - phục hồi theo tinh thần onsen truyền thống.

Hạng mục được tư vấn thiết kế bởi Công ty Gendaisougo, đơn vị có kinh nghiệm trong các dự án phong cách Nhật Bản. Dự kiến, khu onsen sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành vào giữa năm 2026.

Không gian onsen được thiết kế tối giản, mang nét đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. Ảnh: SJ Group

Chủ đầu tư cho biết, khu onsen vận hành theo nguyên tắc phi lợi nhuận. Các khoản thu, nếu có, sẽ được sử dụng cho công tác quản lý và bảo trì nhằm duy trì chất lượng dịch vụ, qua đó giúp cư dân tiếp cận tiện ích với chi phí hợp lý, minh bạch.

Dự án không đặt nặng yếu tố thương mại mà tập trung phát triển không gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe ngay trong nội khu, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Vista Nam An Khánh.

Khu onsen hướng đến trải nghiệm thư thái và chăm sóc sức khỏe ngay giữa đô thị. Ảnh: SJ Group

Việc công bố bổ sung onsen diễn ra trong bối cảnh Vista Nam An Khánh đang đẩy nhanh tiến độ các tiện ích mới. Trước đó, dự án đã phát triển cụm 8 sân pickleball tại ô đất CX100 (chức năng cây xanh - thể thao) với diện tích hơn 8.000 m2. Hai bãi đỗ xe P (1.765 m2) và P1 (4.454 m2) cũng đang xây dựng.

Hạ tầng cảnh quan tiếp tục mở rộng với việc thi công thêm đoạn Ecopath dài 2,5 km, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2026. Hệ thống mảng xanh với hơn 20.000 cây xanh cùng 100.000 m2 cây thảm mảng ngày càng hoàn thiện, hướng tới môi trường sống thoáng đãng và trong lành.

Ngoài ra, các hạng mục thương mại - dịch vụ cũng sẽ được chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, tạo nền tảng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu mua sắm và sinh hoạt của cộng đồng cư dân.

Thiết kế mang phong cách Nhật tại onsen Casa Serena. Ảnh: SJ Group

Theo chủ đầu tư, việc liên tục bổ sung tiện ích là định hướng xuyên suốt nhằm xây dựng một môi trường sống toàn diện, nơi cư dân có thể rèn luyện, thư giãn, kết nối và chăm sóc sức khỏe hàng ngày ngay trong khu đô thị.

Vista Nam An Khánh có quy mô 234 ha được SJ Group phát triển theo mô hình "thành phố nghệ thuật", phong cách kiến trúc Địa Trung Hải cùng quy hoạch ưu tiên hệ sinh thái. Dự án tập trung vào ba giá trị cốt lõi: không gian sống gắn với thiên nhiên, kiến trúc mang tính nghệ thuật, và cộng đồng cư dân văn minh, sáng tạo.

Song Anh