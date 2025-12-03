SJ Group hợp tác đẩy mạnh thi công Vista Nam An Khánh

Hà NộiSJ Group hợp tác Viettel Construction và Vinaconex1 đẩy nhanh thi công các hạng mục thấp tầng tại Vista Nam An Khánh, mở ra giai đoạn triển khai quy mô lớn của dự án.

Lễ ký kết diễn ra chiều 29/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế VICC, Hà Nội. Đại diện chủ đầu tư cho biết việc lựa chọn nhà thầu được đánh giá theo năng lực thi công, kinh nghiệm dự án đô thị, nhà ở và khả năng đảm bảo tiến độ. Cả hai đơn vị đều từng tham gia nhiều dự án quy mô lớn và có yêu cầu kỹ thuật cao.

Đại diện SJ Group và Viettel Construction ký kết hợp tác triển khai thi công các hạng mục thấp tầng tại Vista Nam An Khánh. Ảnh: SJ Group

Ngay cuối tháng 11, Viettel Construction và Vinaconex1 huy động nhân sự, máy móc đến công trường, triển khai các bước chuẩn bị và thi công những hạng mục đầu tiên tại các phân khu trọng điểm. Viettel Construction được biết đến với năng lực thi công diện rộng và hệ thống quản trị tiến độ mang tính kỷ luật, trong khi Vinaconex1 là nhà thầu lâu năm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, có kinh nghiệm ở các công trình phức tạp tại Hà Nội và khu vực phía Bắc.

Ông Nguyễn Trần Dũng, Phó tổng giám đốc SJ Group, cho biết việc hợp tác với hai nhà thầu nhằm đảm bảo tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án trong giai đoạn tăng tốc. Gói hợp tác ký kết ngày 29/11 gồm thi công các căn thấp tầng tại Vista Garden và Vista Serena.

Vinaconex1 là nhà thầu thứ hai tham gia vào giai đoạn tăng tốc thi công dự án. Ảnh: SJ Group

Vista Nam An Khánh có quy mô hơn 234 ha tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, gồm các phân khu thấp tầng, cao tầng cùng hệ thống cảnh quan và tiện ích nội khu. Tại Vista Serena, loạt căn thấp tầng thuộc các ô TT61, TT62, TT63 đang ở giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao tháng 3/2026.

Khi các hạng mục theo hợp đồng mới được triển khai, số lượng sản phẩm hoàn chỉnh tại phân khu sẽ tăng. Trước đó, Vista Palma đã hoàn thiện cảnh quan, mặt ngoài và đường nội khu, sẵn sàng tiếp nhận cư dân và hoạt động dịch vụ, thương mại.

Đại diện chủ đầu tư SJ Group chia sẻ thông tin mới về dự án. Ảnh: SJ Group

Song song với nhóm thấp tầng, SJ Group chuẩn bị triển khai khối cao tầng gồm 8 tòa nhà tại các ô đất CT3, CT4 và HH5, cao từ 25 đến khoảng 40 tầng. Nhóm công trình này nằm gần trục LK8 rộng 50 m, kết nối với đại lộ Thăng Long và tuyến metro số 5 theo quy hoạch. Hệ thống tiện ích nội khu cũng đang được đẩy nhanh để đồng bộ với tiến độ xây dựng.

Sau lễ ký kết, chủ đầu tư công bố chính sách bán hàng mới dành cho nhóm sản phẩm thấp tầng, áp dụng đến hết tháng 12, nhằm hỗ trợ dòng tiền và thúc đẩy gia tăng cư dân về ở.

Khách mời tham dự sự kiện được tư vấn về sản phẩm và chính sách bán hàng mới. Ảnh: SJ Group

Đại diện SJ Group cho biết, các hạng mục thuộc hai hợp đồng vừa ký đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Khi các phân khu hoàn thiện đồng bộ, Vista Nam An Khánh dự kiến hình thành diện mạo khu đô thị hiện đại tại phía Tây Hà Nội.

Song Anh