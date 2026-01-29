SJ Group hoàn thành 131% kế hoạch phủ xanh Vista Nam An Khánh

Khu đô thị Vista Nam An Khánh ghi nhận khối lượng mảng xanh bổ sung đạt 131% sau một năm với hơn 9.200 cây và hơn 22.000 m2 thảm thực vật.

Chủ đầu tư cho biết tổng lượng cây trồng và nghiệm thu đạt 9.202 cá thể. Ngoài ra, diện tích mặt đất được phủ xanh đã đạt 22.376 m2, gồm cỏ nền, tầng bụi thấp và các cụm trang trí tại không gian công cộng, dải phân cách cùng một số ô đất trong quy hoạch cảnh quan.

Trước đó, tại sự kiện phát động trồng cây tháng 2/2025, SJ Group, chủ đầu tư Vista Nam An Khánh lên kế hoạch bổ sung 7.000 cây xanh nhằm củng cố không gian sinh thái và nâng cao chất lượng môi trường sống cho khu đô thị.

Một góc khu đô thị được phủ xanh. Ảnh: SJ Group

Sự gia tăng mật độ cây góp phần thay đổi cấu trúc cảnh quan nội khu. Tại một số trục đường và không gian sinh hoạt chung, tán lá bắt đầu hình thành, hỗ trợ giảm bức xạ bề mặt và cải thiện điều kiện vi khí hậu. Hệ thống cây xanh được đánh giá sinh trưởng ổn định, thích nghi với đặc điểm thổ nhưỡng địa phương.

Đại diện doanh nghiệp cho biết định hướng phát triển mảng xanh gắn với mục tiêu thiết lập không gian sinh thái và nâng dần chất lượng môi trường sống. Trong năm nay, đơn vị tiếp tục duy trì chăm sóc diện tích hiện hữu, đồng thời mở rộng trồng bổ sung tại các ô đất nằm trong kế hoạch bổ sung cảnh quan.

Tuyến đường An Thịnh (A2) với hàng cây mới trồng dọc kênh Đan Hoài. Ảnh: SJ Group

Theo kế hoạch, khoảng 10.000 cây sẽ được đưa vào trồng mới tại Vista Nam An Khánh trong năm nay, dự kiến triển khai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Song song, doanh nghiệp xúc tiến xây dựng vườn ươm tại khu Nam An Khánh mở rộng, nhằm chuẩn bị nguồn giống cho các giai đoạn tiếp theo. Mô hình ươm tại chỗ cho phép chủ động số lượng, theo dõi chất lượng cây con và giảm chi phí vận chuyển.

Vườn ươm tại khu đô thị Ảnh: SJ Group

Bên cạnh hạng mục cây xanh, hệ thống hạ tầng cảnh quan cũng được bổ sung theo tiến độ. Đèn chiếu sáng công cộng, vỉa hè và các tuyến giao thông nội bộ từng bước hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại và sinh hoạt thường nhật. Hoạt động xây dựng tại các phân khu mới vẫn diễn ra theo kế hoạch, kết hợp cùng các tiện ích đang hình thành, định hình diện mạo khu đô thị theo hướng đồng bộ hơn.

Vista Nam An Khánh quy mô 234 ha được SJ Group phát triển theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải cùng quy hoạch ưu tiên hệ sinh thái. Khu đô thị hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đang được đầu tư tại phía Tây Hà Nội cùng tốc độ đô thị hóa nhanh. Dự án kết nối trực tiếp các trục đường lớn như vành đai 3.5, vành đai 4, Lê Trọng Tấn kéo dài, tuyến metro số 5... Chủ đầu tư đang triển khai xây dựng đồng thời hạng mục nhà ở và hệ thống hạ tầng giao thông, cảnh quan nội khu, tạo điều kiện đón cư dân và các đơn vị dịch vụ - bán lẻ.

Song Anh