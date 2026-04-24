SJ Group dự kiến nâng vốn điều lệ lên 5.272 tỷ đồng

SJ Group (SJS) đặt mục tiêu lãi sau thuế 1.195 tỷ đồng năm nay, đồng thời dự kiến chào bán thêm cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 5.272 tỷ đồng.

Thông tin được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của doanh nghiệp, diễn ra sáng 23/4 ở Hà Nội. Theo kế hoạch năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.195 tỷ đồng, giá trị sản lượng 1.925 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến từ 10% đến 15%.

Đại diện Ban lãnh đạo SJ Group cho biết, đây là mức lợi nhuận cao nhất doanh nghiệp từng đặt ra, trong bối cảnh ban lãnh đạo kỳ vọng nhiều dự án trọng điểm bắt đầu ghi nhận doanh thu sau thời gian dài hoàn thiện pháp lý và đầu tư hạ tầng.

Trước đó, năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế hợp nhất của công ty đạt 365,39 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2025 đóng góp 361,5 tỷ đồng. Trên cơ sở này, cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương đương phát hành gần 29,75 triệu cổ phần (khoảng 297,5 tỷ đồng).

Song song, SJ Group dự kiến chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, kỳ vọng thu về 2.000 tỷ đồng. Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ tăng lên 5.272 tỷ đồng. Đại diện công ty cho biết, toàn bộ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán sẽ được ưu tiên cho dự án Văn La.

Theo ban lãnh đạo, năm 2026 là giai đoạn bản lề khi hai dự án Nam An Khánh và Văn La cùng bước vào thời kỳ ghi nhận doanh thu. Tại Vista Nam An Khánh, doanh nghiệp dự kiến hoàn thành toàn bộ nhà ở thấp tầng tại các phân khu Vista Serena và Vista Garden, đồng thời khởi công phân khu Lavista và đẩy nhanh thủ tục pháp lý cho các tòa cao tầng CT3, CT4, HH5.

The Vista Văn La được xác định là dự án đóng góp doanh thu chính trong năm nay. Đại diện SJ Group cho biết các thủ tục cần thiết, thiết kế và lựa chọn nhà thầu đã hoàn tất, công trường đang triển khai các hạng mục thi công đầu tiên.

Điểm nhấn của tổ hợp 12 ha là việc tích hợp bãi đỗ xe, trường học, dịch vụ nội khu, sky garden đi kèm các chứng chỉ công trình xanh. Lợi thế thương mại của Văn La còn đến từ vị trí sát ga Metro tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Bên cạnh hai dự án trọng điểm, SJ Group tiếp tục hoàn thiện pháp lý và chuẩn bị quỹ đất cho giai đoạn tiếp theo tại Thịnh Lang (Phú Thọ), Tiến Xuân (Hà Nội), Hòa Hải (Đà Nẵng) và Ngọc Vừng (Quảng Ninh).

Trong đó, dự án Tiến Xuân định hướng phát triển thành đô thị công nghệ thông minh quy mô hơn 1.200 ha, gắn với khu công nghệ cao Hòa Lạc và hệ sinh thái đại học, công nghệ trong khu vực. Dự án dự kiến trở thành trung tâm dịch vụ, tiện ích phục vụ các trường đại học, khu công nghệ, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và cộng đồng khởi nghiệp công nghệ tại khu vực phía Tây Hà Nội. Doanh nghiệp lựa chọn Perkins Eastman (Mỹ) làm đơn vị tư vấn quy hoạch cho dự án.

SJ Group cho biết chiến lược này thể hiện định hướng chuyển dịch từ mô hình phát triển bất động sản truyền thống sang nhà phát triển đô thị xanh và thông minh. Doanh nghiệp xác định pháp lý hoàn chỉnh, sản phẩm phù hợp và hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ là nền tảng tạo ra giá trị bền vững cho các dự án.

"Chỉ những dự án cung cấp đúng sản phẩm cho người tiêu dùng, với hạ tầng xanh, dịch vụ đầy đủ và vị trí kết nối tốt mới có thể tạo ra giá trị lâu dài. Đó là con đường SJ Group đang đi", ông Trần Như Trung, Tổng giám đốc SJ Group cho biết.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Quang Bách cũng chia sẻ, công ty tiếp tục tìm kiếm các cơ hội M&A phù hợp nhằm mở rộng quỹ đất, bổ sung tài sản và phục vụ chiến lược tăng trưởng dài hạn trong những năm tới.

