SJ Group chọn SOM quy hoạch Vista Nam An Khánh giai đoạn 2

SJ Group vừa chỉ định Skidmore, Owings & Merrill (SOM) rà soát và điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu đô thị Vista Nam An Khánh 234 ha, cùng thiết kế cụm cao tầng tại trung tâm dự án.

Theo đó, SOM sẽ rà soát lại toàn bộ dự án, lập ý tưởng điều chỉnh quy hoạch toàn khu Nam An Khánh và đặc biệt là quy hoạch phần mở rộng giai đoạn 2. Mục tiêu là hướng tới mô hình đô thị TOD (Transit Oriented Development) hiện đại tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Phối cảnh dự án Vista Nam An Khánh quy mô hơn 234 ha tại phía Tây Hà Nội. Ảnh: SJ Group

Song song, đơn vị trực tiếp thiết kế pre-concept (ý tưởng) cho cụm cao tầng tại CT3, CT4 và HH5, được định vị là trung tâm sinh hoạt và dịch vụ của toàn dự án. Các tổ hợp này phát triển theo mô hình tích hợp (mixed-use), kết hợp chức năng ở, thương mại, dịch vụ và văn phòng, nhằm hình thành không gian đô thị có khả năng vận hành liên tục.

Với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 341.000 m2 và chiều cao tối đa 40 tầng, cụm công trình này được định vị trở thành trung tâm thương mại và dịch vụ sầm uất khu vực phía Tây Hà Nội, bổ sung mảnh ghép tiện ích cao cấp cho toàn khu vực.

Riêng tòa tháp hỗn hợp HH5 được thiết kế với mật độ sàn thương mại - dịch vụ tới hơn 52.000 m2, kết hợp cùng hơn 78.000 m2 sàn căn hộ cao cấp. Hai cụm CT3 và CT4 cũng đóng góp hơn 200.000 m2 tổng diện tích sàn xây dựng, tạo nên quần thể cao tầng hiện đại và đồng bộ.

Ban lãnh đạo SJ Group và SOM trao đổi về định hướng quy hoạch dự án. Ảnh: SJ Group

Trọng tâm của lần điều chỉnh này là chiến lược TOD (phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng), tận dụng lợi thế hai nhà ga Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) nằm ngay dự án. Với kinh nghiệm triển khai các dự án gắn với metro, SOM cho biết sẽ quy hoạch lại không gian, luồng giao thông và mật độ xây dựng quanh các ga tàu. Cách tiếp cận này giúp gia tăng giá trị bất động sản, đồng thời giải tỏa áp lực hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Ông Trần Như Trung, Tổng giám đốc SJ Group ký kết hợp tác với bà Xuan Fu, Giám đốc điều hành SOM văn phòng Chicago. Ảnh: SJ Group

Vista Nam An Khánh là khu đô thị thấp tầng xanh, yên tĩnh. Với sự tham gia của SOM, dự án đang được tái định hình theo hướng đại đô thị tích hợp, kế thừa các giá trị cốt lõi này ở quy mô phát triển cao hơn.

Ý tưởng các tòa cao tầng sẽ ưu tiên tầm nhìn xanh và lấy con người làm trung tâm. Mọi nhu cầu sống, làm việc, giải trí đều được tích hợp trong một điểm đến.

Đại diện SJ Group khẳng định, việc mời và đồng hành cùng đối tác quốc tế như SOM đòi hỏi nguồn lực lớn, nhưng là bước đi cần thiết cho chiến lược phát triển chiều sâu. Một quy hoạch bài bản cho giai đoạn hai, gắn liền với hạ tầng giao thông và hệ thống tiện ích dịch vụ quy mô lớn sẽ là nền tảng cho giá trị bền vững của Vista Nam An Khánh cũng như diện mạo mới của khu vực Tây Hà Nội.

Với bề dày lịch sử từ năm 1936, SOM là một trong những đơn vị tư vấn kiến trúc và quy hoạch hàng đầu thế giới, đứng sau các công trình mang tính biểu tượng như Burj Khalifa (Dubai), One World Trade Center (New York), Guoco Tower (Singapore), One Bangkok (Thái Lan)...

Không chỉ định hình các biểu tượng kiến trúc, các dự án của đơn vị luôn được thiết kế theo định hướng bền vững, tiết kiệm năng lượng, hướng tới tiêu chuẩn và chứng chỉ xanh. Đơn vị theo đuổi sự chỉn chu trong từng chi tiết thiết kế, tạo nên những không gian khác biệt nhưng hài hòa và dễ dàng tận hưởng.

Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới do SOM thiết kế. Ảnh: SOM

Tư duy thiết kế và quy hoạch của SOM nhất quán với triết lý "khai mở giá trị vùng đất" (unlock the value of a place), được hiện thực hóa thông qua quy hoạch tổng thể và kết nối hạ tầng.

Canary Wharf (London) là minh chứng. Từ một khu cảng cũ nát, đơn vị này đã quy hoạch lại dựa trên các tuyến đường sắt và tàu điện ngầm, biến nơi đây thành trung tâm tài chính sầm uất đối trọng với khu The City lịch sử. Tại Việt Nam, SOM cũng để lại dấu ấn với quy hoạch khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TP HCM).

Thế Đan