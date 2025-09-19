SJ Group cải tạo cảnh quan khu đô thị Vista Nam An Khánh

Hà NộiKhu đô thị Vista Nam An Khánh từng bước thay đổi diện mạo nhờ loạt hoạt động từ SJ Group như làm đẹp cảnh quan kênh Đan Hoài, trồng cây xanh, triển khai một số tuyến đường dạo và tiện ích sức khỏe.

Hoạt động nằm trong định hướng xây dựng không gian sống chú trọng thẩm mỹ, văn hóa và trải nghiệm cộng đồng ở khu đô thị Vista Nam An Khánh tại phía Tây Hà Nội của SJ Group. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển "thành phố nghệ thuật", nơi quy hoạch hạ tầng đi cùng không gian công cộng, cây xanh và tiện ích sức khỏe.

Trong kế hoạch tổng thể, doanh nghiệp tập trung tăng mảng xanh, mở rộng không gian đi bộ và hoàn thiện chuỗi tiện ích phục vụ cư dân. Từ tháng 2, chủ đầu tư đã phát động trồng 7.000 cây xanh nhằm phủ xanh toàn khu, đồng thời chỉnh trang kênh Đan Hoài để vừa cải thiện tiêu thoát nước, vừa bổ sung điểm nhấn cảnh quan.

Vista Nam An Khánh được định hướng là thành phố nghệ thuật phía Tây Hà Nội. Ảnh: SJ Group

Đoạn kênh dài 460 m đi qua nội khu Vista Nam An Khánh đã hoàn thành chỉnh trang nâng cấp, tạo dải không gian mặt nước liền kề trục đường A2 rộng 36 m trước phân khu Vista Serena. Chủ đầu tư kỳ vọng, khi trục đường này hoàn thiện và mở rộng theo quy hoạch, các dãy shophouse tại Vista Serena sẽ hưởng lợi về giá trị thương mại và tiềm năng kinh doanh.

Song song với mặt nước và cây xanh, chủ đầu tư đồng loạt triển khai các ô cảnh quan nội khu (CX), nâng cấp hệ thống chiếu sáng, bổ sung cụm tập luyện ngoài trời và các điểm nhấn dọc trục chính. Các hạng mục nhằm nâng chất lượng môi trường sống, thuận tiện cho sinh hoạt, đồng thời đặt nền tảng để khu đô thị vận hành ổn định.

Kênh Đan Hoài sau chỉnh trang mang lại lợi thế kép về sinh thái và thương mại cho cư dân. Ảnh: SJ Group

Đến nay, các dãy shophouse thuộc Vista Palma đang hoàn thiện mặt ngoài. Cổng chào Vista Serena - nhận diện của phân khu compound, cũng đang được xây dựng, nhằm tăng cường kiểm soát ra vào và tạo điểm nhấn.

Bên cạnh đó, tuyến Ecopath, đường dạo bộ sinh thái chạy quanh khu đô thị cũng đang được gấp rút triển khai giai đoạn một, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Tuyến đường này được định hướng trở thành không gian đi bộ và đạp xe, phù hợp nhiều lứa tuổi, giúp cư dân rèn luyện thể thao và tiếp cận các mảng xanh. Chủ đầu tư cho biết, việc dành diện tích đáng kể cho lối dạo bộ thay vì gia tăng công trình thương mại thể hiện sự ưu tiên tiện ích dài hạn và chất lượng sống.

Tuyến đường dạo Ecopath đang được thi công. Ảnh: SJ Group

Hạng mục vườn thiền lấy cảm hứng từ triết lý Zen cũng dần hoàn thiện, kết hợp khu tập yoga ngoài trời bên hồ Lago. Chủ đầu tư tiếp tục trồng bổ sung hoa, cây bóng mát tại các ô cảnh quan, lát lại vỉa hè và chỉnh trang các tuyến giao thông nội khu để đồng bộ hạ tầng. "Chúng tôi không chỉ xây nhà, mà muốn định hình phong cách sống gắn với nghệ thuật, thiên nhiên và một cộng đồng văn minh", đại diện SJ Group chia sẻ.

Theo kế hoạch, cuối năm nay, tổ hợp onsen khoáng nóng tại Vista Serena sẽ được triển khai. Dự án hướng tới không gian thư giãn, chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất, lấy cảm hứng từ văn hóa tắm khoáng Nhật Bản. Ngoài ra, loạt tiện ích hướng đến lối sống cân bằng cũng đã được chuẩn bị thi công như quảng trường trung tâm, công viên chủ đề thực vật, hệ thống công viên thể thao và 8 sân pickleball.

Phối cảnh dãy shophouse tại phân khu Vista Palma. Ảnh: SJ Group

Lợi thế của Vista Nam An Khánh còn đến từ hệ thống giao thông khu Tây Hà Nội. Vành đai 3.5 chuẩn bị hoàn thành cùng các tuyến metro trong tương lai được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa khu đô thị với trung tâm và các khu vực lân cận.

Về pháp lý và định hướng phát triển, SJ Group cho biết ưu tiên tính minh bạch hồ sơ, tiến độ thi công đồng bộ và bản sắc không gian. Theo đó, doanh nghiệp tập trung vào quy hoạch bài bản, kiến trúc và trải nghiệm cư dân. Tiến độ hạ tầng được cam kết để người mua và nhà đầu tư theo dõi trực quan sự thay đổi của dự án, từ đó gia tăng niềm tin và giá trị sử dụng.

Song Anh