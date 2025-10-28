SJ Group bản địa hóa phong cách Địa Trung Hải tại Vista Nam An Khánh

Kiến trúc sư trưởng của Vista Nam An Khánh cho biết, khí hậu Hà Nội nhiều nắng, gió phù hợp phát triển những dự án có không gian sống vừa thuần Việt vừa mang hơi thở Địa Trung Hải.

Thông tin được kiến trúc sư Nguyễn Văn Đông - Giám đốc Ban quản lý quy hoạch - thiết kế SJ Group, chia sẻ tại buổi talkshow về nghệ thuật kiến trúc Địa Trung Hải diễn ra ngày 25/10.

Ông nhận định, khí hậu Hà Nội là "đất diễn" cho kiến trúc Địa Trung Hải. Những yếu tố như hàng hiên, sân trong hay mái vòm đều có thể ứng dụng linh hoạt trong điều kiện khí hậu nước ta.

Các khách mời và chuyên gia tham dự talkshow. Ảnh: SJ Group

Đồng quan điểm, ông David Leschinski Ivanov - Giám đốc thiết kế kiến trúc của Kume Design Asia, cho biết, Hà Nội là một trong những thành phố có bản sắc rõ nét tại châu Á, nơi giao thoa văn hóa thể hiện trong từng công trình.

Theo ông, nhiều dự án tại Việt Nam chỉ dừng ở việc lấy cảm hứng với vài chi tiết Địa Trung Hải, hiếm khi thể hiện trọn vẹn tinh thần của phong cách này. Tuy nhiên, Hà Nội lại sở hữu điều kiện khí hậu tương đồng với khu vực Địa Trung Hải, có bốn mùa rõ rệt, nắng và gió nhiều, giúp phong cách này dễ thích nghi.

Kiến trúc sư người Tây Ban Nha cũng cho rằng thách thức khi đưa phong cách Địa Trung Hải vào Việt Nam là làm sao không "lạc giọng" trong bối cảnh kiến trúc đa văn hóa. Tuy nhiên, vị này bày tỏ sự lạc quan và đánh giá cao khả năng dung hòa, sáng tạo của kiến trúc sư Việt khi ứng dụng phong cách này vào dự án tại Hà Nội, giúp tạo bản sắc riêng, đưa kiến trúc vượt qua sự lai ghép, trở thành ngôn ngữ mới.

Kiến trúc sư David Leschinski Ivanov - Giám đốc thiết kế kiến trúc Kume Design Asia. Ảnh: SJ Group

Từ triết lý đến ứng dụng thực tế

Theo ông Nguyễn Văn Đông, "courtyard" - sân trong - là linh hồn của kiến trúc Địa Trung Hải, giúp điều hòa không khí và ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, tại Vista Palma - một trong những phân khu cao cấp nhất của Vista Nam An Khánh, không phải căn nào cũng có diện tích cho sân trong.

Vì thế, đội ngũ thiết kế quy hoạch khu nhà theo dạng vòng cung, tạo luồng khí đối lưu và đón nắng tự nhiên. Ông Đông cho rằng, đây là sự khác biệt giữa sao chép và bản địa hóa, khi mục tiêu không nằm ở việc giữ nguyên hình thức mà ở việc giữ trọn tinh thần.

Về màu sắc và vật liệu, SJ Group cân nhắc giữa ba trường phái Hy Lạp trắng tinh khiết, Tây Ban Nha ấm vàng - ngói đỏ và Italy trầm nâu. Cuối cùng, nhóm chọn phong cách Tây Ban Nha làm chủ đạo, điểm xuyết sắc Italy để vừa bền đẹp, vừa phù hợp khí hậu mưa nhiều của Hà Nội.

"Ở châu Âu, có những ngôi nhà Địa Trung Hải hàng trăm năm vẫn giữ vẻ đẹp nguyên bản. Vista Nam An Khánh hướng tới giá trị như thế, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ Việt Nam hơn", ông David bổ sung.

Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Văn Đông - Giám đốc Ban quản lý quy hoạch - thiết kế Công ty SJ Group. Ảnh: SJ Group

Kiến trúc gắn liền công năng và giá trị sống

Theo ông Đông, một dự án bất động sản không chỉ cần đẹp mà còn phải vận hành hiệu quả. Vista Palma được thiết kế đảm bảo công năng vừa ở, vừa kinh doanh với vỉa hè rộng đến 7,5 m, tầng hầm tiện nghi, phù hợp cho cả sinh hoạt và thương mại. Vị trí phân khu nằm giữa các tòa cao tầng như Vista Landmark 40 tầng và trung tâm thương mại Vista Mall, giúp gia tăng giá trị kết nối và kinh doanh.

Kiến trúc sư David cho rằng mô hình này giống nhiều đô thị châu Âu, nơi cư dân có thể đi bộ đến quán cà phê hay cửa hàng gần nhà, thay vì di chuyển xa. "Vista Palma mang đến sự tiện cận và cân bằng, nơi cư dân có thể sống chậm và tận hưởng không gian riêng", ông nói.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Giám đốc Kinh doanh SJ Group chia sẻ rằng, điểm nhấn của kiến trúc Địa Trung Hải tại Vista Nam An Khánh là không gian thoáng, mật độ xây dựng thấp và cảnh quan ven hồ. "Với quỹ đất ngày càng khan hiếm tại Hà Nội, biệt thự liền kề trong không gian mở như vậy thường được săn đón", bà Bình chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Giám đốc Kinh doanh Công ty SJ Group. Ảnh: SJ Group

Vị này cũng cho rằng, kiến trúc tại dự án thể hiện tinh thần "quiet luxury" (xa xỉ thầm lặng). Từ góc độ đầu tư, khu phố thương mại liền kề trung tâm cùng hai tòa hỗn hợp 40 tầng dự kiến tạo nguồn cầu ổn định, góp phần duy trì dòng tiền lâu dài cho chủ sở hữu.

Chương trình kéo dài gần hai giờ, với phần chia sẻ của các kiến trúc sư và chuyên gia, tập trung vào triết lý thiết kế thay vì quảng bá sản phẩm. Nhiều khách mời tại sự kiện cũng đánh giá cao cách SJ Group đưa tinh thần Địa Trung Hải vào dự án mà vẫn mang dấu ấn văn hóa Việt.

Song Anh