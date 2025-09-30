SIU tìm kiếm tài năng lĩnh vực khoa học sức khỏe

SIU Prize mở cổng nhận đề cử mùa giải Khoa học sức khỏe - SIU Prize Health Sciences từ tháng 3/2025 đến 30/4/2026, tôn vinh luận án tiến sĩ xuất sắc trong lĩnh vực.

SIU Prize Health Sciences mùa 2025-2026 tìm kiếm các luận án tiến sĩ tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học sức khỏe, đặc biệt là nghiên cứu, phát triển giải pháp ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong y học, dược học, sinh lý học, khoa học hành vi và sức khỏe tinh thần, kỹ thuật y học, công nghệ y tế, khoa học y sinh...

"Chúng tôi tin sự hiểu biết sâu sắc, kinh nghiệm phong phú, tinh thần thiện chí và sự công bằng của Hội đồng chuyên môn SIU Prize sẽ góp phần quan trọng vào thành công của giải thưởng, sự phát triển của lĩnh vực Khoa học sức khỏe", GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước - thành viên Hội đồng chuyên môn SIU Prize Health Sciences.

GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước - thành viên Hội đồng chuyên môn SIU Prize Health Sciences. Ảnh: SIU

Tiến trình đề cử SIU Prize Health Sciences mùa 1 được triển khai như sau: Từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, mở cổng nhận đề cử cho SIU Prize Health Sciences mùa 1. Ngày 1/5/2026, ban tổ chức đóng cổng đề cử.

Tháng 5 đến 10/2026, các Hội đồng chuyên môn xét chọn luận án đạt giải. Đến tháng 11/2026, ban tổ chức công bố danh sách giải thưởng SIU Prize Health Sciences. Cuối cùng, lễ trao giải SIU Prize diễn ra vào tháng 1/2027, kết hợp cùng hội thảo quốc tế SIU Shaping Futures.

Theo đại diện ban tổ chức, SIU Prize Health Sciences hướng tới tạo động lực, khuyến khích và nuôi dưỡng khát vọng phục vụ vì người Việt, tri thức Việt. Thông qua giải thưởng, SIU kỳ vọng kết nối trí thức Việt với cộng đồng khoa học toàn cầu, cùng đóng góp cho sự phát triển khoa học - công nghệ và phụng sự nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng.

Chuỗi sự kiện học thuật tại SIU Prize Week quy tụ nhiều diễn giả quốc tế về khoa học sức khỏe và AI. Ảnh: SIU

Cơ cấu giải thưởng SIU Prize Health Sciences như sau:

Giải Nhất: Hai tỷ đồng tiền mặt và Kỷ niệm chương SIU Prize bằng vàng 18K.

Giải Nhì: Một tỷ đồng tiền mặt và Kỷ niệm chương SIU Prize bằng bạc.

Giải Ba: 400 triệu đồng tiền mặt và Kỷ niệm chương SIU Prize bằng bạc.

Giải Khuyến khích: gồm hai giải, trị giá 200 triệu đồng tiền mặt/giải và Kỷ niệm chương SIU Prize bằng bạc.

Phần thưởng tinh thần Đông A: Vinh danh nhà khoa học tốt nghiệp tiến sĩ tại cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, xuất sắc vào top 10 của giải thưởng nhằm tưởng thưởng, thúc đẩy tinh thần tự cường của các ứng viên học tập trong nước, gồm 100 triệu đồng tiền mặt.

Đồng thời, chủ nhân của các giải đều sẽ nhận được Giấy chứng nhận SIU Prize và Chuyến du lịch kết hợp lễ trao giải, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, trị giá đến 200 triệu đồng, gồm: tiền vé máy bay khứ hồi đến Việt Nam, chi phí ăn ở khách sạn trong một tuần dự lễ, du lịch...

Với sứ mệnh "Vì tri thức Việt", SIU Prize tôn vinh nhân tài trẻ người Việt Nam và gốc Việt trên toàn cầu có công trình luận án tiến sĩ xuất sắc, bảo vệ thành công không quá 5 năm (căn cứ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp tính đến ngày hết hạn nhận đề cử), có tiềm năng phát triển thành những giải pháp sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển bền vững.

Lễ trao giải SIU Prize Computer Science mùa đầu tiên. Ảnh: SIU

Trong mùa đầu tiên 2023-2024, SIU Prize đề cử giải Khoa học máy tính - SIU Prize Computer Science thu hút hơn 100 đề cử xuất sắc, đa dạng các lĩnh vực từ 19 quốc gia. Lễ trao giải SIU Prize Computer Science mùa đầu tiên diễn ra vào ngày 11/1/2025, vinh danh các cá nhân ưu tú trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo, có công trình luận án xuất sắc, cùng nhiều bằng sáng chế, giải pháp ứng dụng tại một số quốc gia và tập đoàn công nghệ cao.

"Các công trình luận án đạt giải thể hiện tiềm năng to lớn tạo ra những đổi mới mang tính đột phá trong việc giải quyết những vấn đề lớn của thế giới hiện nay, đặc biệt là trong giáo dục, y tế và môi trường", đại diện SIU khẳng định.

Nhật Lệ