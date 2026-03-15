SIU mở rộng cơ hội học tập quốc tế cho sinh viên

Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) triển khai nhiều chương trình trao đổi từ năm hai, giúp sinh viên tiếp cận môi trường học thuật toàn cầu.

Với triết lý "Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới", trường xây dựng các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội học tập tại nước ngoài cho sinh viên thông qua nhiều mô hình trao đổi linh hoạt.

Một trong những chương trình nổi bật là mô hình 3+1 với Đại học Huddersfield (Anh). Sinh viên học ba năm đầu tại SIU, sau đó chuyển tiếp năm cuối sang Anh và nhận bằng cử nhân do trường đối tác cấp. Chương trình áp dụng cho nhiều ngành như Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân sự, Ngôn ngữ Anh.

Sinh viên trường đang thực tập tại khách sạn ở TP HCM. Ảnh: SIU

Ngoài ra, chương trình 2+2 với Đại học BUFS (Busan University of Foreign Studies, Hàn Quốc) cho phép sinh viên học hai năm tại SIU trước khi chuyển tiếp sang Hàn Quốc hoàn thành chương trình. Người học có cơ hội nhận học bổng đến 50% học phí, áp dụng cho các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Kế toán, Marketing, Văn hóa - Giáo dục tiếng Hàn.

Sự kiện IAPP Vietnam Partnership Roundtable 2025 tại SIU góp phần kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Mỹ và Việt Nam. Ảnh: SIU

Trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch, SIU hợp tác với trường CRCS (César Ritz Colleges Switzerland, Thụy Sĩ) triển khai chương trình 2+2 ngành Quản trị khách sạn. Sinh viên học hai năm đầu tại Việt Nam trước khi chuyển sang Thụy Sĩ hoàn thành hai năm còn lại. Người học có thể nhận học bổng tới 30% học phí và tham gia các kỳ thực tập hưởng lương tại những tập đoàn khách sạn quốc tế như Four Seasons hay Marriott.

Bên cạnh đó, chương trình kết nối nhân tài quốc tế INTENSE (International Industrial Talents Education Special Program, Đài Loan) tập trung vào các lĩnh vực STEM và công nghệ bán dẫn. Sinh viên học ba năm tại SIU, một năm tại Đài Loan và tham gia thực tập tại doanh nghiệp theo lộ trình 3+1+i (internship – thực tập). Chương trình đi kèm nhiều hỗ trợ như miễn 100% học phí và ký túc xá năm đầu, hỗ trợ sinh hoạt phí, visa và vé máy bay một chiều.

Không chỉ ở bậc cử nhân, sinh viên tốt nghiệp từ SIU còn có thể chuyển tiếp lên chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Nevada, Reno (Mỹ).

Theo đại diện trường, mạng lưới đối tác trải rộng tại Mỹ, Anh, Australia, Canada, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan giúp sinh viên tiếp cận nhiều chương trình học thuật, nghiên cứu và giao lưu văn hóa quốc tế. Việc học tập trong môi trường đa văn hóa được xem là nền tảng giúp sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, mở rộng trải nghiệm và chuẩn bị cho thị trường lao động toàn cầu.

Đại diện SIU và University of Nevada, Reno (UNR) ký kết thỏa thuận hợp tác học thuật vào ngày 18/3/2025 tại SIU. Ảnh: SIU

Song song với hợp tác đào tạo, SIU cũng đẩy mạnh các chương trình trao đổi học thuật, nghiên cứu và giao lưu sinh viên, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận nền giáo dục quốc tế ngay tại Việt Nam.

Năm nay, SIU áp dụng ba phương thức xét tuyển cho thí sinh trên toàn quốc, gồm: xét tuyển kết quả học tập THPT; xét tuyển điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026; xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM.

Nhà trường đồng thời triển khai nhiều chương trình học bổng với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo chuẩn quốc tế cho thí sinh trong và ngoài nước.

Thái Anh

Thông tin chi tiết liên hệ:

Phòng Tuyển sinh Đại học Quốc tế Sài Gòn

Địa chỉ: 8C-18 Tống Hữu Định, phường An Khánh, TP HCM

Điện thoại: 028.36203932

Hotline (Zalo): 0766883899 - 0386809521 - 0931475077

Tìm hiểu thêm thông tin tại đây

-