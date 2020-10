SIU đăng cai cuộc thi An toàn thông tin cho sinh viên

Vòng sơ khảo phía Nam cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” dự kiến diễn ra vào 31/10 tại Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU).

Cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020" do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và đào tạo bảo trợ. Cuộc thi được tổ chức hai lượt: Lượt một trên phạm vi toàn quốc và lượt hai ở các nước ASEAN. Đối tượng dự thi là sinh viên, học viên đại diện cho các trường đại học, học viện tại Việt Nam và một số trường đại diện cho các nước ASEAN. Năm 2020, lần thứ hai cuộc thi được mở rộng ra khu vực ASEAN, sau 11 năm tổ chức cho các sinh viên Việt Nam tranh tài.

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm thứ 2 liên tiếp đăng cai tổ chức vòng sơ khảo phía nam cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN". Ảnh: SIU.

Đại diện SIU cho biết, trường có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực công nghệ thông tin nên tiếp tục được lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức vòng sơ khảo phía nam năm 2020 sau lần tổ chức thành công năm 2019.

SIU có lợi thế về cơ sở vật chất để trở thành địa điểm thi vòng sơ khảo khu vực miền Nam cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN" năm 2020. Ảnh: SIU.

Cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020" có 3 vòng: Khởi động, Sơ khảo và Chung khảo. Kết quả vòng thi Khởi động sẽ giúp các trường có thêm tiêu chí để lựa chọn những đội vào vòng Sơ khảo. Các đội trong nước thi Sơ khảo tập trung tại 2 địa điểm: khu vực miền Bắc (các trường từ Đà Nẵng trở ra Bắc) thi tại Hà Nội, khu vực miền Nam (các trường từ Đà Nẵng trở vào Nam) thi tại SIU.

Khối ngành Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, An ninh mạng, Mạng máy tính) là khối ngành thế mạnh của SIU. Ảnh: SIU.

SIU từng tổ chức thành công nhiều cuộc thi liên quan đến công nghệ thông tin như: Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019; Olympic Tin học SIU mở rộng 2019, 2020; Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Công nghệ thông tin SIU... Sinh viên của trường cũng thường xuyên được tạo điều kiện tham gia rất nhiều cuộc thi liên quan đến công nghệ thông tin trong và ngoài nước như: giành giải Ba khối OLP chuyên tin (cá nhân), 2 giải Khuyến khích và giải Ba khối Procon (đồng đội) tại cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28. Sinh viên trường này cũng tham dự cuộc thi Procon Việt Nam và kỳ thi Lập trình Sinh viên Quốc tế ICPC khu vực Châu Á 2019, giành giải đặc biệt và thẻ quà tặng trị giá 5.000 yên tại cuộc thi Lập trình PROCON quốc tế 2020. Ngoài ra, tại Vòng chung kết Cuộc thi Vietnam Packet Tracer Competition 2020 khu vực TPHCM, đại diện đến từ SIU lọt top 25 thí sinh xuất sắc.

(Nguồn: SIU)