Siruba giới thiệu các giải pháp may tự động hóa

Siruba sẽ giới thiệu những công nghệ may mặc hướng tới tự động hóa và vận hành thông minh, giúp nhà máy may nâng cao năng suất, tại triển lãm SaigonTex và SaigonFabric 2026.

Triển lãm Quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may, thiết bị, nguyên phụ liệu và vải SaigonTex và SaigonFabric 2026 sẽ diễn ra vào 8-11/4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM Sự kiện quy tụ nhiều công nghệ và hệ thống sản xuất tiên tiến, đồng thời là điểm hẹn giao thương của cộng đồng doanh nghiệp dệt may trong và ngoài nước.

Siruba sẽ giới thiệu các giải pháp máy may điện tử và tự động hóa tại sự kiện. Ảnh: Siruba

Tại sảnh A, gian hàng 1M01, Siruba giới thiệu những sản phẩm ứng dụng công nghệ mới trong ngành dệt may.

Máy điện tử

Các dòng máy điện tử của Siruba được phát triển để đáp ứng nhu cầu sản xuất linh hoạt của doanh nghiệp. Nhờ hệ thống điều khiển thông minh, máy cho phép thiết lập và chuyển đổi thông số, giúp rút ngắn thời gian đổi mã hàng trên chuyền, chuẩn hóa quy trình may và giảm sai lệch giữa các công nhân. Theo doanh nghiệp, với thiết bị này nhà máy có thể vận hành linh hoạt với mọi quy mô đơn hàng từ nhỏ đến lớn.

Dòng máy vắt sổ 747N tích hợp điều khiển điện tử. Ảnh: Siruba

Đơn vị cũng giới thiệu nhiều thiết bị may điện tử cho các công đoạn khác nhau trên dây chuyền. Nổi bật là nhóm máy vắt sổ điện tử 4 chỉ gồm các model 747N/SCT, 747N/SCF, 747N/ECA-U/BKT, 747N/ECA-U/DCM và 647N. Các dòng máy này được tích hợp công nghệ điều khiển thông minh.

Bên cạnh đó, các dòng VC008N/VUT (máy 23 kim điện tử), DL9000P-BM1-16Q (máy 1 kim điện tử) và C007N/CH/UTM (máy trần đè điện tử) cung cấp phương án kỹ thuật chính xác cho nhiều công đoạn chuyên biệt. "Sự kết hợp giữa độ bền đặc trưng của Siruba và công nghệ điều khiển điện tử giúp các nhà máy duy trì hiệu suất ổn định, đồng thời thích ứng nhanh với yêu cầu sản xuất linh hoạt của thị trường", đại diện đơn vị nói.

Nhiều sản phẩm tự động hóa

Bên cạnh các dòng máy điện tử, tự động hóa từng công đoạn sản xuất cũng đang trở thành xu hướng được nhiều nhà máy quan tâm khi đối mặt với tình trạng thiếu lao động và chi phí vận hành ngày càng tăng.

Máy may gấu áo thun tự động. Ảnh: Siruba

Tại SaigonTex và SaigonFabric 2026, doanh nghiệp sẽ giới thiệu các hệ thống tự động hóa cho những công đoạn then chốt trong sản xuất quần áo như viền gấu, tra lưng và nối dây chun. Doanh nghiệp cho biết các mẫu máy ASC-TBH300, ASC-EWA100 và ASP-EBJ502-U khi được triển khai trong cùng dây chuyền giúp chuẩn hóa quy trình, giảm sai lỗi thao tác và duy trì chất lượng trong sản xuất hàng loạt.

"Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tay nghề công nhân, các giải pháp này cho phép máy đảm nhiệm phần lớn chu trình may, trong khi người vận hành chủ yếu thực hiện việc nạp và lấy sản phẩm", đại diện nói.

Siruba giới thiệu các giải pháp may tự động hóa Các dòng sản phẩm sẽ được Siruba giới thiệu thời gian tới. Nguồn: Siruba

Ngoài ra, các mẫu máy lập trình tạo mẫu khổ lớn như cũng giúp tăng hiệu quả cho những chi tiết may phức tạp. Việc tự động hóa các thao tác may lập trình giúp tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian sản xuất và đảm bảo tính đồng nhất của sản phẩm.

Các công nghệ được Siruba giới thiệu tại triển lãm hướng tới mục tiêu giúp doanh nghiệp từng bước xây dựng mô hình nhà máy may thông minh.

Khách tham quan tìm hiểu công nghệ tại gian hàng Siruba tại sự kiện 2025. Ảnh: Sirba

Thông qua điều khiển điện tử, tự động hóa theo chu trình và khả năng kết nối dữ liệu, các dòng máy có thể thống kê năng suất sản xuất và gửi báo cáo trực tiếp lên điện thoại hoặc hệ thống quản lý. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể theo dõi tình trạng dây chuyền may từ xa mà không cần tổng hợp thủ công. Nhà quản lý cũng có thể nắm bắt hiệu suất vận hành, phát hiện điểm nghẽn và đưa ra điều chỉnh kịp thời.

Đặc biệt, các công nghệ này có thể được triển khai từng phần hoặc đồng bộ trên toàn dây chuyền, phù hợp với nhiều quy mô đầu tư khác nhau.

Hoài Phương