Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngủ ngon Yến sào sữa non quảng cáo sai sự thật, khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua và sử dụng

Ngày 2/11, đại diện Cục An toàn Thực phẩm, cho biết thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Siro ăn ngủ ngon Yến sào sữa non" do Công ty TNHH Thương mại và Thảo dược Thùy Anh, địa chỉ tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, TP HCM, công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Quảng cáo có nội dung "hỗ trợ ăn ngủ ngon, giảm mệt mỏi do kém ăn, thiếu ngủ; giúp tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, kích thích cảm giác thèm ăn ở trẻ; tăng miễn dịch tế bào, tăng tiết kháng thể; tăng sức đề kháng cho cơ thể", giá bán 180.000 đồng một sản phẩm. Cục An toàn Thực phẩm xác định công ty này vi phạm quy định về quảng cáo, nội dung quảng cáo sai sự thật.

Do đó, Cục khuyến cáo người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về sản phẩm này để mua và sử dụng, vì có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế.

Ba ngày trước, Cục An toàn thực phẩm cũng cảnh báo hai loại siro tiêu hóa Fibo Kidy và Gấu em, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Hai loại siro này do Công ty TNHH phân phối dược Bảo Liên, địa chỉ số 4 ngõ 194 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội, công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cuối tháng 10, cơ quan nhận định sản phẩm bổ não Golden Gen giúp trẻ "học nhanh nhớ lâu" quảng cáo sai sự thật, thậm chí một số sản phẩm hỗ trợ giảm cân cũng được phát hiện chứa chất cấm sibutramine, tác động nguy hiểm đến hệ tim mạch.

Lê Nga