SIR Tailor ra mắt bộ sưu tập 'The Blazy Revolution'

Với "The Blazy Revolution", SIR Tailor ra mắt nhiều kích cỡ phù hợp với vóc dáng người Việt hơn, đồng thời, áp dụng mức giá phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng hơn so với các sản phẩm may đo cao cấp. Sau bộ sưu tập này, thương hiệu vẫn tiếp tục phát triển cấu trúc The Blazy xuyên suốt chặng đường sắp tới.