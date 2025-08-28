Sinner với món nợ cần đòi ở vòng hai Mỹ Mở rộng 2025

MỹThách thức sớm đến với Jannik Sinner trên hành trình bảo vệ danh hiệu Mỹ Mở rộng khi anh đụng độ Alexei Popyrin trong trận đấu thứ hai.

*Sinner - Popyrin: 0h ngày 29/8, giờ Hà Nội.

Cả hai từng một lần đối đầu, với chiến thắng thuộc về Popyrin tại vòng hai Madrid Mở rộng năm 2021. Khi ấy, tay vợt vòng loại Popyrin bất ngờ hạ hạt giống số 14 Sinner 7-6, 6-2.

Nhưng kể từ đó, Sinner đã biến thành tay vợt hoàn toàn khác. Sau hơn bốn năm, tay vợt Italy đã sở hữu bốn danh hiệu Grand Slam, bốn chức vô địch Masters 1000 cùng ngôi vị số một thế giới. Anh và Carlos Alcaraz được đánh giá vượt trội về đẳng cấp so với phần còn lại ở thời điểm hiện tại.

Sinner đánh trái tay trong trận gặp Kopriva, ở vòng một Mỹ Mở rộng trên sân Arthur Ashe, New York hôm 26/8. Ảnh: Reuters

Điều này được thể hiện rõ trong thắng lợi áp đảo của Sinner trước Vit Kopriva với tỷ số 6-1, 6-1, 6-2 ở trận ra quân. Sau 36 lần ra sân mùa này, tay vợt 24 tuổi có tới 22 set thắng với tỷ số 6-0 hoặc 6-1. Kết quả không làm nhiều người ngạc nhiên bởi Sinner vẫn được biết đến là tay vợt lạnh lùng, không khoan nhượng kể cả khi đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Phong độ cao của Sinner giúp anh được so sánh với nhóm "Big 3" ở Grand Slam khi đã vào chung kết ở bốn giải gần nhất, bắt đầu bằng thắng lợi tại Mỹ Mở rộng năm ngoái. Nếu tiếp tục đi tới trận đấu cuối cùng của sự kiện tại New York, Sinner sẽ trở thành tay vợt thứ tư sau Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic góp mặt trong năm trận chung kết Grand Slam liên tiếp ở Kỷ nguyên Mở.

Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu Sinner không gặp về đề về thể trạng, nguyên nhân khiến anh phải bỏ cuộc ở chung kết Cincinnati Mở rộng gặp Alcaraz cách đây hơn một tuần. Năm nay, Sinner đã vào chung kết năm trong sáu giải tham dự. Sự kiện duy nhất anh không làm được điều này là Halle Mở rộng. Tính rộng hơn, giải đấu sân cứng gần nhất Sinner phải dừng bước trước trận tranh cup là Canada Mở rộng vào tháng 8/2024.

Popyrin có lẽ phải cần đến phép màu để thắng Sinner lúc này. Tuy nhiên, đó chính xác là thứ mà tay vợt Australia đã tạo ra cách đây 12 tháng cũng tại Mỹ Mở rộng, với việc đánh bại Djokovic ở vòng ba. Một điểm tựa khác cho Popyrin là thành tích đối đầu ấn tượng với top 10, khi anh thắng bảy lần trong 10 trận gần nhất.

Popyrin (phải) bắt tay Djokovic sau khi đánh bại đàn anh ở vòng ba Mỹ Mở rộng năm ngoái. Ảnh: Reuters

Lúc này, Popyrin đứng vị trí 36 thế giới, thắng 16 trận nhưng cũng thua tới 18 lần trong năm nay. Tay vợt 26 tuổi khởi đầu mùa giải chậm chạp khi nhận bảy thất bại trong chín trận đầu tiên. Nhìn chung, phong độ của Popyrin không ổn định sau khi anh giành danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp ở Canada Mở rộng 2024.

Cũng ở nhánh của Sinner, các hạt giống khác được dự báo gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với các tay vợt đang có phong độ cao. Karen Khachanov gặp lại Kamil Majchrzak - người anh từng thắng ở vòng bốn Wimbledon, còn Denis Shapovalov đối đầu niềm hy vọng Pháp Valentin Royer. Ở các trận muộn, Stefanos Tsitsipas gặp Daniel Altmaier trong cuộc đấu của những cú trái một tay, trong khi Alexander Zverev gặp tay vợt giàu sức mạnh Jacob Fearnley.

Các trận đáng chú ý ở vòng hai Mỹ Mở rộng hôm nay

22h (28/8) Lorenzo Musetti - David Goffin 0h (29/8) Jannik Sinner - Alexei Popyrin 3h30 (29/8) Stefanos Tsitsipas - Daniel Altmaier 6h (29/8) Alexander Zverev - Jacob Fearnley 7h30 (29/8) Nuno Borges - Tommy Paul

Vy Anh