Sinner vô địch Vienna Mở rộng

ÁoTay vợt số hai thế giới Jannik Sinner hạ Alexander Zverev 3-6, 6-3, 7-5 ở chung kết Vienna Mở rộng, qua đó giành danh hiệu thứ 21.

Sau khởi đầu ấn tượng của Zverev, Sinner phải chiến đấu kiên cường để thắng ngược. Tay vợt Italy chống chọi với các vấn đề thể lực ở set một và set ba để vô địch sau 2 giờ 29 phút, qua đó lần thứ hai đăng quang ở Vienna.

Sinner mừng danh hiệu ATP Erste Bank Open, tại sân Trung tâm ở tổ hợp Wiener Stadthalle, Vienna, Áo hôm 26/10. Ảnh: ATP

"Khởi đầu trận chung kết thật khó khăn với tôi", tay vợt 24 tuổi nói sau trận. "Tôi thua game giao bóng, rồi có vài cơ hội trong set đầu nhưng không tận dụng được. Anh ấy giao bóng rất hay, nhưng tôi cố giữ vững tinh thần và chơi thứ tennis tốt nhất có thể".

Ở đầu trận, Zverev đánh bóng rất chắc tay ở cả cú thuận và cú trái. Anh tận dụng break-point ở game thứ tư, đúng lúc Sinner bắt đầu di chuyển tập tễnh. Zverev khép lại set đầu thuận lợi, nhưng tay vợt số hai thế giới nhanh chóng lấy lại phong độ với màn trình diễn đẳng cấp ở set hai.

Tuy nhiên, ở set ba, Sinner lại có dấu hiệu chuột rút ở cơ đùi trái trong game thứ bảy, đúng vào thời điểm trận đấu căng thẳng nhất. Dù vậy, nhờ uống nước dưa muối ở các thời điểm nghỉ và tăng cường tấn công để rút ngắn các pha bóng, Sinner vẫn duy trì áp lực lên đối thủ Đức.

Sinner thắng game đỡ bóng quyết định để dẫn 6-5 sau pha bóng bền nghẹt thở khiến Zverev đánh hỏng cú trái tay. Ngay sau đó, Sinner giao bóng để khép lại trận đấu, giành danh hiệu thứ tư trong mùa giải, cân bằng tỉ số đối đầu 4-4 với Zverev. Với hai chức vô địch vào các năm 2023 và 2025, Sinner gia nhập nhóm Roger Federer và Andy Murray - những tay vợt số 1 thế giới từng hai lần vô địch Vienna.

"Thực sự rất khó khăn," Sinner nói về những phút vật lộn ở set ba. "Điều quan trọng nhất là không bỏ cuộc và cố gắng ở lại trận đấu. Tôi cố quan sát tình hình, đưa ra lựa chọn đúng lúc. Giao bóng tốt và tiết kiệm năng lượng trong các game cầm giao cũng rất quan trọng".

Sinner thể hiện phong độ ấn tượng trong hành trình tại Áo, không thua set nào trước trận chung kết. Với thành tích 48 thắng – 6 thua trong mùa giải, tay vợt 24 tuổi tràn đầy tự tin hướng tới hai giải đấu cuối cùng trong năm là Paris Masters và ATP Finals. Zverev, người đã giành vé dự ATP Finals cùng Sinner, Alcaraz và Djokovic, thì vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước đối thủ Top 5 trong năm 2025.

Ở giải ATP 500 tại Basel, Joao Fonseca trở thành tay vợt Brazil đầu tiên giành danh hiệu lớn hơn ATP 250, kể từ khi Gustavo Kuerten vô địch giải ATP Masters 1000 Cincinnati năm 2001. Đánh bại Alejandro Davidovich Fokina 6-3, 6-4 ở chung kết, Fonseca là tay vợt trẻ thứ ba từng giành danh hiệu ATP 500 kể từ khi hệ thống này được áp dụng năm 2009.

Vy Anh