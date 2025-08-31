MỹTay vợt số một thế giới Jannik Sinner đã phải dốc toàn lực trong trận đấu dài 3 giờ 11 phút để đánh bại đối thủ kém tên tuổi Denis Shapovalov với tỉ số 5-7, 6-4, 6-3, 6-3, giành vé vào vòng 1/8 Mỹ Mở rộng.

Sau hai trận dễ dàng trước Vit Kopriva (xếp thứ 89) và Alexei Popyrin (36), "cỗ máy" Sinner đã vấp phải khó khăn trước lối chơi đầy tự do và sáng tạo của tay vợt người Canada. Shapovalov, xếp thứ 29, muốn chơi một ván bài liều lĩnh như bốn năm trước, khi anh từng vượt qua Sinner ở Melbourne.

Nhờ những cú trả giao bóng sâu và khả năng đánh bền chắc từ cuối sân, Shapovalov sớm bẻ break, dẫn 4-1 chỉ sau 15 phút trong set một. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Thụy Điển Mikael Tillstrom, từng là người thầy của Gael Monfils, tay vợt thuận tay trái này thi đấu tỉnh táo cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật để kiểm soát cuộc chơi. Tuy nhiên, đúng thời điểm then chốt, Shapovalov lại thực hiện hỏng cú smash (đập bóng khi bóng bay cao qua đầu) lúc tỉ số 5-2, mở ra tia hy vọng cho "chuyến tàu" Sinner quay lại đường ray.

Sinner vất vả, đứt dây giày để vào vòng 1/8 Mỹ Mở rộng

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của trận đấu là khi Shapovalov đang dẫn 5-3 và giao bóng để kết thúc set. Ở điểm số 15-30 nghiêng về Sinner, hai tay vợt tạo nên một pha đôi công chất lượng từ cuối sân. Sinner liên tục nhắm vào cú đánh trái một tay – điểm yếu của Shapovalov. Không chịu khuất phục, tay vợt Canada tung cú đánh ngắn đầy tinh tế, buộc Sinner phải lao lên cứu bóng. Tuy nhiên, từ vị trí rất khó, Sinner đáp trả bằng một cú đánh ngắn, trước khi tung cú lốp trái tay chéo sân tuyệt đẹp, khiến Arthur Ashe vỡ òa. Dù giành break ở game này, việc mắc tới bốn lỗi giao bóng kép trong set đầu khiến Sinner vẫn để thua 5-7, cũng sau một lỗi giao bóng kép.

Sang set hai, không ai nghĩ Sinner sẽ mãi chìm trong khó khăn. Tuy nhiên, sự bùng nổ của anh đến khá muộn. Ở game thứ sáu, Sinner để đối thủ gỡ hòa từ 40-15 lên 40-40, và giọng hét của HLV kỹ thuật Vagnozzi dễ dàng được nghe thấy: "Tiến lên nào Jan, tiến lên!". Sinner đáp lại bằng một cú thuận tay dọc dây tuyệt đẹp để giữ game, cân bằng tỷ số 3-3. Tình thế đảo ngược, Shapovalov bất ngờ sa sút – cựu top 10 thế giới ở game thứ bảy mắc ba lỗi đánh hỏng và một lỗi giao bóng kép – giúp Sinner dẫn 4-3.

Và dù vẫn mắc tới 10 lỗi tự đánh hỏng trong set này, dưới những tiếng hô động viên liên tục của đội ngũ huấn luyện, Sinner đã kịp siết chặt lối chơi để thắng 6-4, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau 1 giờ 40 phút.

Sinner đánh trả Denis Shapovalov ở vòng ba giải Mỹ Mở rộng 2025. Ảnh: Reuters

Set ba mở đầu với break của Shapovalov sau ba lỗi của Sinner. Tay vợt 24 tuổi tỏ ra vội vàng, trong khi đối thủ Canada giao bóng tốt và kiểm soát nhịp độ, dẫn trước 3-0. Lúc này, Sinner gặp sự cố nhỏ: dây giày của anh bị đứt và phải thay đôi giày mới. Dường như điều này đã đánh thức nhà đương kim vô địch. Dù những cú giao bóng tiếp tục có vấn đề, Sinner giữ được game giao bóng, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Anh kiên trì bám đuổi, tận dụng mọi cơ hội để bẻ giao bóng ngược, đưa tỷ số về 2-3. Khi Sinner tìm lại được cảm giác giao bóng một, mọi thứ trở nên suôn sẻ. Anh gỡ hòa 3-3, được Vagnozzi khích lệ: "Cố lên, đây mới là con người thật của cậu!". Ngay sau đó, tận dụng ba lỗi giao bóng kép của đối thủ trong một game, Sinner vượt lên dẫn 4-3 rồi 5-3. Với chuỗi sáu game thắng liên tiếp, tay vợt đến từ miền bắc Italy thắng set ba với tỷ số 6-3.

Từ đó, Sinner thể hiện sức mạnh vượt trội, hoàn toàn làm chủ trận đấu. Anh khởi đầu set bốn mạnh mẽ với break, dẫn 3-0, tìm lại cảm giác với giao bóng một và tiến tới game giao bóng để kết thúc trận đấu. Tỷ lệ thắng điểm giao bóng của Sinner trong set này lên tới 83%. Khoảnh khắc cuối đầy kịch tính khi Shapovalov có cơ hội bẻ giao bóng ngược, nhưng hai HLV Vagnozzi và Cahill của Sinner liên tục hô "Tiến lên!". Anh gỡ hòa, giành match point và khép lại trận đấu với tỷ số 6-3. Hành trình vất vả, nhưng vẫn tiếp tục.

Sau trận, Sinner chia sẻ: "Trận đấu này thật sự khó nhằn. Chúng tôi biết nhau từ nhiều năm, từng đối đầu cách đây khá lâu. Cả hai đều đã tiến bộ rất nhiều. Tôi biết mình phải chơi tốt. Anh ấy khởi đầu mạnh mẽ, nhưng tôi đã bám trụ bằng tinh thần, chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi hài lòng với chiến thắng này".

Chiến thắng này giúp tay vợt số một thế giới tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại tại các giải Grand Slam trên mặt sân cứng lên con số 24 trận thắng. "Số lượng các tay vợt giảm đi ở tuần thứ hai, và tôi vẫn còn ở đây", Sinner nói. "Tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo. Mọi thứ sẽ ngày càng khó khăn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi rất vui khi vẫn còn trụ lại. New York là một nơi đặc biệt với tôi. Đây là nơi tôi được góp mặt ở bảng chính một giải Grand Slam đầu tiên. Tôi không cần nói nhiều, chỉ cần lắng nghe âm thanh từ khán giả là đủ. Đây là sân khấu lớn nhất của quần vợt".

Ở vòng 1/8, Sinner sẽ đối đầu với hoặc Tommy Paul hạng 14 của Mỹ hoặc Alexander Bublik hạng 24 của Kazakhstan.

Hoàng Thông