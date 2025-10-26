Sinner vào chung kết Vienna Mở rộng

ÁoTay vợt số hai thế giới Jannik Sinner hạ Alex de Minaur 6-3, 6-4 ở ATP Vienna Mở rộng, để lọt vào trận chung kết thứ tám trong mùa giải.

Với chiến thắng này, Sinner trở thành tay vợt đầu tiên kể từ Novak Djokovic (mùa 2015–2016) lọt vào ít nhất tám trận chung kết trong hai mùa giải liên tiếp.

Trước trận bán kết, Sinner chưa phải đối mặt với bất kỳ break-point nào trong ba trận đầu tại giải ATP 500 ở Áo. Dù để mất giao bóng hai lần trước De Minaur, tay vợt Italy vẫn kiểm soát thế trận và giành quyền vào chung kết gặp hạt giống số hai Alexander Zverev.

Sinner trong trận gặp De Minaur, trên sân Trung tâm ở tổ hợp Wiener Stadthalle, Vienna, Áo hôm 25/10. Ảnh: Reuters

De Minaur vào trận với thành tích đối đầu 0-11 trước Sinner. Khi hạt giống số một tận dụng break-point ngay trong game trả giao đầu tiên, mọi chuyện sớm trở nên bất lợi cho De Minaur.

"Tôi cố gắng chơi thứ tennis tốt nhất. Set đầu tiên rất căng thẳng về thể lực, nên tôi mừng là mình thắng được trong hai set", Sinner nói. "Anh ấy đã thay đổi một vài điều, và tôi đã chuẩn bị cho điều đó. Tôi không muốn nói rõ là gì, anh ấy biết đấy".

Sinner cho rằng De Minaur biết cách tạo áp lực, chơi rất bền, và gây bất ngờ hôm nay với những cú cắt bóng dọc dây. Tuy nhiên, anh kịp thích nghi với những điều chỉnh đến từ đối thủ Australia. Trận này, De Minaur thể hiện tốc độ và kỹ thuật phòng ngự đáng nể, nhưng gặp khó khi không thể tận dụng tốt các pha giao bóng. Tay vợt số bảy thế giới chỉ thắng 52% điểm từ giao bóng một.

Sau khi đã giành ba danh hiệu trong năm 2025 tại Australia Mở rộng, Wimbledon và Trung Quốc Mở rộng, Sinner sẽ hướng tới chiếc cup thứ tư vào 20h hôm nay 26/10, giờ Hà Nội.

Sinner đã lọt vào chung kết ở 8 trong 10 giải đấu anh tham dự năm nay, ngoại trừ Halle và Thượng Hải. Tay vợt 24 tuổi vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí số 1 thế giới cuối năm, dù Carlos Alcaraz đang chiếm ưu thế trong cuộc đua.

Tại Vienna, Sinner chưa thua set nào trong suốt giải đấu năm nay và hiện sở hữu thành tích 16 thắng – 4 thua tại đây. Anh từng vô địch giải ATP 500 này ở lần gần nhất tham dự, vào năm 2023.

Vy Anh