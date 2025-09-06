Sinner vào cả bốn trận chung kết Grand Slam 2025

MỹTay vợt số một thế giới Jannik Sinner tạo nên trận chung kết Grand Slam thứ ba liên tiếp với kình địch Carlos Alcaraz, sau khi hạ Felix Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 ở bán kết Mỹ Mở rộng.

Trận đấu khó nhất của Sinner từ đầu giải khi Auger-Aliassime vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao thể hiện ở Mỹ Mở rộng năm nay. Tay vợt Canada giao bóng hiệu quả và đánh trái tay ổn định, khiến Sinner không có nhiều cơ hội bứt lên ở mỗi set.

Những game giao của Sinner trận này luôn bị đe dọa, dù tay vợt Italy giao không tệ. Anh phải cứu 9 trong 10 break-point cả trận, chủ yếu nhờ những quả giao thứ hai bóng xoáy nảy cao về trái tay của Auger-Aliassime. Đây cũng là khác biệt rõ rệt nhất giữa hai tay vợt, khi Sinner thường trả bóng tốt hơn khi đứng trước break-point, với 4 lần thành công trong 11 cơ hội.

Sinner mừng một điểm thắng ở bán kết Mỹ Mở rộng trên sân Arthur Ashe, New York ngày 5/9. Ảnh: Reuters

Auger-Aliassime chứng minh bản thân xứng đáng có mặt tại bán kết khi chơi sòng phẳng từ cuối sân, điều mà anh bị đánh giá thấp hơn Sinner. Khả năng chạy cứu bóng và hãm tốc độ trận đấu bằng cú cắt trái được tay vợt 25 tuổi phát huy. Aguer-Aliassime có tới 36 điểm winner, nhiều hơn Sinner ba điểm. Dù vậy, anh phung phí nhiều cơ hội hơn, tự đánh hỏng 41 lần và chỉ giành được một break-point tại set hai.

31 lần lên lưới và ghi 22 điểm của Auger-Aliassime là chiến thuật hợp lý khi đối đầu Sinner. Nó sẽ mở ra gợi ý cho Carlos Alcaraz ở trận chung kết vào 8/9 tới, khi bài toán đấu bóng bền với Sinner vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.

"Tôi cảm thấy Auger-Aliassime đã trở thành tay vợt hoàn toàn khác khi gặp anh ấy tại Cincinnati Masters", Sinner thừa nhận sau trận. "Anh ấy giao tốt và đánh mọi cú khác đều tốt hơn hẳn trước kia. Trận đấu này thực sự khó khăn và tôi hài lòng với phong độ đã thể hiện".

Sinner có dấu hiệu đau bụng ở set hai, set mà anh thua 3-6 và phải rời sân Arthur Ashe để điều trị. Vết đau dường như khiến tốc độ cú giao bóng của Sinner ở hai set sau giảm xuống. Nhưng cú Kick-serve với bóng nảy cao về trái tay đối thủ vẫn giúp Sinner nhiều lần vượt khó.

Chiến thắng thứ 300 trong sự nghiệp đưa Sinner vào chung kết Grand Slam thứ tư mùa này và thứ năm liên tiếp kể từ Mỹ Mở rộng năm ngoái. Anh có cơ hội bắt kịp thành tích tốt nhất của đàn anh Novak Djokovic là đoạt ba Grand Slam cùng năm.

Cuộc chiến với Alcaraz cũng sẽ định đoạt vị trí số một thế giới, nơi Sinner đã trụ vững 65 tuần liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở có hai tay vợt tranh tài ở ba trận chung kết Grand Slam cùng năm.

Vy Anh