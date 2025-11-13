Sinner vào bán kết ATP Finals

ItalyHạt giống số 2 Jannik Sinner thắng Alexander Zverev 6-4, 6-3, qua đó giành vé vào bán kết sớm một lượt trận, ở vòng bảng ATP Finals.

Chỉ trong 17 ngày, Sinner đánh bại Zverev tới ba lần, lần lượt tại chung kết ATP 500 ở Vienna, bán kết Paris Masters, rồi vòng bảng ATP Finals. Đây là chiến thắng thứ năm liên tiếp của Sinner trước tay vợt Đức, giúp anh nâng tỉ số đối đầu lên 6-4, sau khi từng thua đối thủ ở bốn trong năm lần gặp đầu tiên.

Sinner đánh trái tay trong trận gặp Zverev, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 12/11. Ảnh: Reuters

"Một trận đấu rất căng thẳng, và cũng rất sít sao", Sinner nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu hôm 12/11. "Tôi giao bóng rất tốt ở những thời điểm quan trọng, điều đó đã mang lại chiến thắng cho tôi".

Trong những thời khắc áp lực, tay vợt Italy cho thấy sự vững vàng và bình tĩnh quen thuộc. Zverev, nhà vô địch ATP Finals năm 2018 và 2021, có hai break-point ở game mở màn, Sinner cứu cả hai bằng những cú ace. Riêng trong game đầu tiên, Sinner ghi tới bốn cú ace và kết thúc trận với tổng cộng 12 điểm giao bóng trực tiếp.

Sinner tận dụng break-point quyết định ở game 10 của set đầu, kết thúc set tại set-point thứ ba. Bước ngoặt của game này là khi tay vợt hạt giống số 2 thắng trong pha bóng dài 17 lần chạm vợt, ở điểm đều.

Zverev cũng gây nhiều khó khăn ở những game giao của Sinner, nhưng tay vợt từng giành 23 danh hiệu ATP có điểm tựa giao bóng ở những thời khắc then chốt. Anh cứu được cả bảy break-point phải đối mặt. Sinner có cú giao bóng một thành công trong tất cả các tình huống đó, bao gồm ba điểm liên tiếp khi bị dẫn 0-40 ở game giao bóng thứ hai của set hai.

Vẫn còn cơ hội tranh ngôi số 1 thế giới cuối năm, Sinner cần vô địch tuần này với thành tích toàn thắng và hy vọng Carlos Alcaraz không có thêm chiến thắng nào. Alcaraz và Sinner đều đã chắc suất vào bán kết. Tay vợt Tây Ban Nha gặp đồng hương của Sinner là Lorenzo Musetti ở lượt trận cuối bảng Jimmy Connors, lúc 2h30 ngày 14/11, giờ Hà Nội.

Sinner hiện có chuỗi 28 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cứng trong nhà, từ sau thất bại trước Novak Djokovic ở chung kết ATP Finals 2023. Kể từ đó, anh chưa thua một set nào ở Turin. Năm ngoái, anh trở thành tay vợt đầu tiên vô địch giải mà không thua set nào kể từ năm 1986, sau Ivan Lendl.

Vy Anh