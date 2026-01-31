Sinner: 'Tôi không bất ngờ, nhưng rất đau đớn'

AustraliaTay vợt số hai thế giới Jannik Sinner không giấu sự thất vọng khi thua đàn anh Novak Djokovic 6-3, 4-6, 6-4, 4-6, 4-6 ở bán kết Australia Mở rộng.

"Đây là Grand Slam rất quan trọng với tôi", Sinner thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu hôm 30/1. "Một trận đấu hay từ cả hai bên. Tôi có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, và đó là kết cục sẽ xảy đến trong tennis. Thật sự rất đau đớn".

Trước trận bán kết, tay vợt Italy đã thắng 5 cuộc đọ sức gần nhất với đàn anh Serbia, với chuỗi 10 set thắng liên tiếp. Tuy nhiên, chính Djokovic mới là người chiến đấu kiên cường để thắng ngược sau năm set, trong trận đấu dài hơn bốn giờ tại Melbourne.

Sinner trả lời phỏng vấn sau trận bán kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 30/1. Ảnh: Reuters

Nhà vô địch Grand Slam 24 lần chấm dứt hy vọng vô địch Australia Mở rộng ba liên tiếp của Sinner, đồng thời cắt đứt chuỗi 20 trận thắng liên tiếp của tay vợt số 2 thế giới. Một trong những thống kê khiến Sinner tiếc nuối nhất là việc anh không tận dụng được những cơ hội thắng game trả giao, khi Djokovic cứu thành công 16 trong tổng số 18 break-point phải đối mặt, bao gồm 8 break-point ở set quyết định.

"Tôi đã có cơ hội trong set năm với rất nhiều break-point, nhưng tôi không tận dụng được", Sinner nói thêm. "Anh ấy đã tung ra những cú đánh tuyệt vời. Tôi đã quyết định thử một vài điều khác nhau. Hôm nay chúng không hiệu quả, nhưng quần vợt là như vậy. Ngay từ set đầu tiên, cả hai đã cống hiến thứ tennis đỉnh cao. Trận đấu như một chuyến tàu lượn. Phần lớn thời gian, anh ấy giao bóng rất tốt, còn tôi thì đánh hỏng vài lần ở các loạt bóng bền quan trọng. Luôn có những ngày như thế này".

Xét đến thành tích đối đầu gần đây và độ tuổi 38 của Djokovic, nhiều người sớm gạch tên tay vợt Serbia khỏi khả năng chiến thắng ở bán kết. Nhưng Sinner thì ngược lại, anh không bất ngờ và sẽ coi thất bại này như một bài học.

"Anh ấy đã giành 24 Grand Slam," tay vợt số 2 thế giới nói về Djokovic. "Chúng tôi hiểu nhau rất rõ, hiểu cách mỗi người thi đấu. Tôi không bất ngờ vì anh ấy đã là tay vợt vĩ đại nhất trong rất, rất nhiều năm. Anh ấy thi đấu ít giải hơn do tuổi tác, nhưng ai cũng biết các giải Grand Slam quan trọng như thế nào đối với tôi, với anh ấy, với Alcaraz, và tất cả mọi người. Luôn có một chút động lực bổ sung, và anh ấy đã chơi thứ quần vợt tuyệt vời. Hy vọng tôi có thể coi đây là một bài học để xem mình có thể cải thiện điều gì".

Djokovic hạ Sinner, vào chung kết Australia Mở rộng Diễn biến chính trận Djokovic - Sinner tối 30/1.

Ở trận bán kết còn lại, tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz thắng sau năm set đầy kịch tính trước hạt giống số 3 Alexander Zverev, người từng có cơ hội giao bóng để kết thúc trận đấu ở set quyết định. Sinner và Alcaraz đã gặp nhau ở ba trận chung kết Grand Slam gần nhất và đã cùng nhau giành cup ở cả tám giải major trong 2 năm qua.

Trận đấu với Carlos Alcaraz vào Chủ nhật 1/2 sẽ là trận chung kết Grand Slam đầu tiên của Djokovic kể từ Wimbledon 2024, đồng thời là cơ hội lớn để anh trở thành tay vợt đầu tiên chạm mốc 25 Grand Slam. Nếu thắng tiếp, tay vợt 38 tuổi cũng sẽ vượt qua Ken Rosewall để trở thành người lớn tuổi nhất giành chức vô địch đơn tại một giải Grand Slam.

Vy Anh