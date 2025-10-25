Sinner thắng trận thứ 19 liên tiếp ở sân cứng trong nhà

ÁoTay vợt số hai thế giới Jannik Sinner thắng Alexander Bublik 6-4, 6-4 ở tứ kết giải ATP 500 ở Vienna, Áo.

Sinner từng thua Bublik tại giải sân cỏ ở Halle hồi tháng Sáu, nhưng kể từ đó anh hoàn toàn áp đảo tay vợt người Kazakhstan. Ở vòng bốn Mỹ Mở rộng hồi tháng 9, tay vợt số Italy chỉ để thua ba game, và anh lại thể hiện phong độ tương tự trong trận tứ kết ATP Erste Bank Open ở Vienna hôm 24/10.

Sinner khiến đối thủ số 16 thế giới "ngộp thở" với những pha đánh bền và tấn công chính xác, được ATP Insights chấm chỉ số hiệu suất tổng hợp lên tới 9,23 (thước đo gồm các yếu tố tấn công, chuyển trạng thái, phòng thủ và chất lượng cú đánh).

Sinner đánh trái tay ở trận gặp Bublik, trên sân Trung tâm ở tổ hợp Wiener Stadthalle, Vienna, Áo hôm 24/10. Ảnh: Reuters

Giải đấu tại Áo chứng kiến phong độ hủy diệt của tay vợt 24 tuổi. Trong trận thắng Daniel Altmaier 6-0, 6-2 ở vòng một, Sinner từng đạt 9,61 – chỉ số cao thứ hai trong mùa của anh.

Sinner từng vô địch Vienna năm 2023 và hiện có thành tích 15 thắng – 4 thua tại giải. Tay vợt 24 tuổi đã thắng liên tiếp 19 trận trên mặt sân trong nhà và sẽ gặp Alex de Minaur ở bán kết.

De Minaur vượt qua Matteo Berrettini 6-1, 7-6(4) để giành chiến thắng thứ 53 trong mùa, chỉ kém Carlos Alcaraz về số trận thắng năm 2025. De Minaur đã lọt vào bốn trận bán kết ATP 500 mùa này, ngang bằng Alcaraz. Anh từng vô địch ATP 500 tại Washington.

De Minaur hiện đứng thứ 7 trong cuộc đua Race to Turin, hơn 500 điểm so với Felix Auger-Aliassime (thứ 9), người phải bỏ cuộc ở tứ kết Basel vì chấn thương. Tay vợt 26 tuổi đang hướng tới lần thứ hai góp mặt tại ATP Finals - giải đấu cho tám người hay nhất năm.

Một ngôi sao khác đã chắc chắn có vé đến Turin là Alexander Zverev. Tay vợt Đức, từng hai lần vô địch giải cuối năm, chính thức giành suất sau khi vào bán kết tại Vienna. Anh không cần ra sân ở tứ kết do đối thủ Tallon Griekspoor rút lui vì chấn thương lưng.

Zverev, nhà vô địch Vienna 2021, sẽ gặp Lorenzo Musetti ở bán kết. Tay vợt Italy đánh bại Corentin Moutet 6-3, 6-4, qua đó có chiến thắng thứ 41 trong mùa, thành tích tốt nhất sự nghiệp. Musetti hiện đứng thứ 8 trên bảng điểm Race to Turin, chỉ kém De Minaur 60 điểm, và vẫn còn cơ hội giành suất cuối cùng dự ATP Finals.

Vy Anh