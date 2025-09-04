Sinner thắng hủy diệt tứ kết Mỹ Mở rộng

MỹHạt giống số một Jannik Sinner chỉ cần hai giờ thi đấu để đánh bại đồng hương Lorenzo Musetti 6-1, 6-4, 6-2 tại tứ kết Mỹ Mở rộng hôm 3/9.

Chơi trận muộn nhất ngày, Sinner không để đối thủ kéo trận đấu tới nửa đêm. Anh áp đảo hoàn toàn cả ba set, không thua game giao bóng nào và thắng Musetti trận thứ ba liên tiếp. Tổng cộng Sinner đã hạ các đồng hương cả 16 lần gặp kể từ khi gia nhập ATP Tour.

Musetti có lối chơi tương đồng Sinner nhưng ở đẳng cấp thấp hơn. Vì chơi trái một tay, Musetti không ổn định bằng đối thủ số một thế giới. Anh thường thua trong các loạt đôi công cuối sân. Trong khi đó, ngắt bóng và lên lưới không phải điểm mạnh khiến Musetti không tìm ra cách phá nhịp chơi của Sinner. Trong cả ba set, hạt giống số 10 đều thua trước game giao và không thể đòi lại, dù có tới bảy break-point.

Sinner đánh trái tay ở tứ kết Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 4/9. Ảnh: Reuters

"Tôi và Musetti quá hiểu nhau, còn là bạn bè nữa", Sinner nói sau trận. "Nhưng cả hai đều phải gạt tình bạn khi đối đầu trên sân. Tôi vui vì càng ngày chúng tôi và những tay vợt Italy khác càng gặp nhau nhiều hơn ở các giải đấu lớn".

Màn trình diễn của Sinner được ATP đánh giá là hoàn hảo, tương tự khi anh chỉ thua ba game trong trận vòng bốn với Alexander Bublik. Sinner trở thành tay vợt trẻ thứ hai trong kỷ nguyên Mở vào bán kết cả bốn Grand Slam cùng năm, sau Rafael Nadal ở tuổi 22 vào 2008.

Sinner trên đường bảo vệ danh hiệu Mỹ Mở rộng với chuỗi 26 trận thắng liên tiếp ở các Grand Slam sân cứng – ngang với thành tích mà Novak Djokovic và Ivan Lendl từng đạt được. Djokovic còn một lần thắng 27 trận sân cứng major liên tiếp. Giữ kỷ lục ở thống kê này là Roger Federer với chuỗi 40 trận từ 2005-2008.

Đối thủ của Sinner ở bán kết là Felix Auger-Aliassime, người đang thăng hoa với chuỗi trận ấn tượng từ đầu giải. Tại tứ kết, tay vợt Canada thắng ngược Alex de Minaur 4-6, 7-6, 7-5, 7-6, trong đó set thứ tư bị dẫn 2-5.

Sinner sẽ giữ chắc số một thế giới nếu đạt thành tích tốt hơn Carlos Alcaraz ở Mỹ Mở rộng. Hai tay vợt được số đông giới chuyên môn nhận định sẽ gặp lại nhau ở chung kết, tạo nên trận tranh Grand Slam thứ ba liên tiếp của họ, kéo dài từ Roland Garros. Tháng trước, cặp đôi vừa gặp nhau ở chung kết Cincinnati Masters, nơi Sinner bỏ cuộc giữa chừng vì mệt mỏi.

Vy Anh