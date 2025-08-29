Sinner thắng dễ ở vòng hai Mỹ Mở rộng

Hạt giống số một Jannik Sinner không gặp nhiều khó khăn khi vượt qua Alexei Popyrin 6-3, 6-2, 6-2 ở vòng hai Mỹ Mở rộng.

Popyrin từng gây sốc tại giải năm ngoái khi hạ Novak Djokovic ở vòng ba, và thắng tới bảy trong 10 trận gần nhất đối đầu với top 10. Nhưng trên sân Arthur Ashe hôm 28/8, Sinner không để đối thủ Australia có hy vọng nào về một bất ngờ tương tự. Tay vợt số một thế giới sớm dẫn 3-0 ở set một, rồi thẳng tiến đến các set thắng chóng vánh.

Sinner chỉ gặp khó ở hai game giao bóng, trong set hai và set ba, nhưng cứu cả năm break-point. Ở chiều ngược lại, Popyrin ghi nhiều điểm số ấn tượng từ lối đánh mạnh mẽ, nhưng lại mong manh ở các điểm quan trọng. Anh chỉ cứu được bốn trong chín break-point, dẫn đến thua sâu ở hai set sau với cùng tỷ số 2-6.

Sinner cảm ơn khán giả sau khi hạ Popyrin ở vòng hai Mỹ Mở rộng ngày 29/8. Ảnh: AFP

Sinner nâng chuỗi trận thắng liên tiếp ở các giải Grand Slam trên sân cứng lên con số 23. Tay vợt 24 tuổi cũng cân bằng thành tích đối đầu với Popyrin thành 1-1, sau khi thua ở lần gặp đầu tại Madrid Mở rộng 2021.

Sinner cần đạt kết quả tốt hơn kình địch Carlos Alcaraz ở Mỹ Mở rộng, nếu muốn giữ vị trí số một thế giới sau giải. Ở vòng ba, Alcaraz gặp hạt giống số 32 Luciano Darderi, còn Sinner đối đầu hạt giống số 27 Denis Shapovalov - người đang có phong độ tốt khi loại Marton Fucsovics và Valentin Royer.

Những kết quả bất ngờ đến ở ngày đấu thứ năm, khi các hạt giống Karen Khachanov và Francisco Cerundolo đều thắng hai set đầu nhưng thua ngược sau năm set, lần lượt trước Kamil Majchrzak và Leandro Riedi. Một hạt giống khác cũng phải đấu năm set, là Flavio Cobolli - người đánh bại tay vợt chủ nhà Jenson Brooksby.

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số hai Iga Swiatek mất hơn hai tiếng mới hạ được tay vợt số 66 thế giới Suzan Lamens, với tỷ số 6-1, 4-6, 6-4. Naomi Osaka thì thắng dễ đối thủ chủ nhà Hailey Baptiste 6-3, 6-1, còn hạt giống số 11 Karolina Muchova vượt qua Sorana Cirstea 7-6, 6-7, 6-4.

Nhân Đạt