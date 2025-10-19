Sinner thắng Alcaraz ở chung kết Six Kings Slam

Arab SaudiJannik Sinner bảo vệ danh hiệu tại giải biểu diễn "đắt giá" Six Kings Slam, khi thắng Carlos Alcaraz 6-2, 6-4 và giành 6 triệu USD tiền thưởng.

Bảy tuần sau khi thua tâm phục khẩu phục Alcaraz ở chung kết Mỹ Mở rộng, Sinner phục thù bằng trận thắng áp đảo ở chung kết Six Kings Slam. Tay vợt Italy tận dụng ba trong 10 break-point, để giành 6 triệu USD - khoản thưởng lớn nhất cho một giải đấu quần vợt trong năm nay.

Sinner (phải) và Alcaraz trên bục nhận giải Six Kings Slam, ở nhà thi đấu ANB, Riyadh, Arab Saudi hôm 18/10. Ảnh: Sky

Thế trận sớm thuộc về Sinner khi anh thắng liền ba điểm đầu trận, bẻ giao bóng đối phương ngay game đầu tiên và giành set đầu chỉ trong chưa đầy 30 phút. Alcaraz cải thiện phong độ ở set hai khi giữ được hai game giao bóng đầu tiên, nhưng anh vẫn phải cứu đến bốn break-point trong game thứ năm. Tuy nhiên, Alcaraz không thể giữ được thế trận ở game giao bóng kế tiếp. Tay vợt Tây Ban Nha mất game, đành nhìn Sinner tiến thẳng tới chức vô địch mà không phải cứu break-point nào ở chung kết.

Six Kings Slam chứng kiến phong độ hủy diệt của Sinner khi anh thắng đậm Stefanos Tsitsipas ở tứ kết, Novak Djokovic ở bán kết và Alcaraz ở chung kết. Phát biểu sau trận, Alcaraz nói vui: "Đôi lúc cậu ấy chơi như thể đang đánh bóng bàn vậy. Đứng phía bên kia lưới không vui chút nào đâu".

Sinner, người thắng liền sáu trận tại Six Kings Slam qua hai năm, nói: "Ước gì tôi có thể chơi hay như thế này ở mọi nơi. Luôn là một điều tuyệt vời khi được chia sẻ sân đấu với Carlos. Cậu ấy đã vô địch hết giải này đến giải khác trong năm. Cảm ơn vì đã để dành một chiếc cup lại cho tôi".

Alcaraz và Sinner luôn cố gắng tìm ra giải pháp để đánh bại đối phương sau mỗi thất bại. Một tháng sau khi thua đau Alcaraz ở chung kết Roland Garros, Sinner phục thù ở chung kết Wimbledon. Hai tháng sau, đến lượt Alcaraz áp đảo Sinner tại chung kết Mỹ Mở rộng.

Alcaraz cũng chia sẻ cảm nghĩ về những gì học được từ màn trình diễn của Sinner tại Six Kings Slam. "Khi cậu ấy chơi thứ tennis tuyệt vời như vậy, điều đó khiến tôi có thêm động lực để quay lại sân tập, cống hiến 100% và cố gắng trở nên tốt hơn", tay vợt Tây Ban Nha nói. "Nó là cảm xúc hỗn hợp. Đôi lúc thật phiền phức, nhưng đồng thời lại tiếp thêm động lực cho tôi".

Sinner cũng đồng cảm: "Đó chính là lý do vì sao bạn cần Carlos và nhiều tay vợt khác nữa, để không ngừng cải thiện, để tiếp tục ngước nhìn lên những người mà bạn coi là hình mẫu. Với tôi, đó là Carlos, đặc biệt là mùa giải năm nay, chúng tôi đã gặp nhau rất nhiều lần. Tôi đã thua cậu ấy không ít. Điều đó cũng khiến bạn muốn trở thành một tay vợt giỏi hơn".

Sinner (phải) bắt tay Alcaraz, sau trận chung kết Six Kings Slam ở nhà thi đấu ANB, Riyadh, Arab Saudi hôm 18/10. Ảnh: Sky

Sáu tay vợt tham dự giải gồm Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đều được đảm bảo nhận 1,5 triệu USD chỉ để góp mặt, trong khi nhà vô địch nhận 6 triệu USD. Số tiền thưởng này vượt xa tổng tiền thưởng của cả bốn giải Grand Slam. Con số trên cũng chưa bao gồm các khoản phí tham dự riêng cho mỗi người. Nhà vô địch Sinner còn được trao tặng một cây vợt mạ vàng sau trận chung kết.

Trước đó, ở trận tranh vị trí thứ ba, Djokovic rút lui ngay sau khi thua 6-7 ở set đầu, vì vấn đề thể trạng. Chủ nhân 24 Grand Slam chắp tay xin lỗi khán giả vì không thể thi đấu tiếp. Fritz không được thêm tiền thưởng nhờ chiến thắng, nhưng cắt được mạch 11 trận toàn thua trước Nole.

Vy Anh